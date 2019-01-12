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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Cevdet ŞEN/KINIK (İzmir), (DHA) - Davut CAN / İZMİR, (DHA)
12.01.2019 - 17:27, Son Güncelleme:

İzmir'i sağanak vurdu! 1 aylık yağmur üç günde yağdı...

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İzmir’de neredeyse aralıksız devam eden şiddetli yağış, kent genelinde yaşamı olumsuz etkiledi. İzmir'de kaydedilen son 3 günlük yağış miktarı, 30 yıllık ocak ayı ortalamasının üstüne çıktı. Alsancak'ta iş yerlerini su bastı, esnaf üç gündür süren yağış nedeniyle iş yapamaz hale geldiğini söyledi. Bergama ve Kınık'ta ise sel tarım arazilerini vurdu. Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürü Latif Gültekin, pazar ve pazartesi günleri hava sıcaklığının azalacağını, salı gününden itibaren yine yağış beklediklerini de aktardı.

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  • İzmir’de sağanak yağış hayatı felç etti
  • İzmir’de sağanak yağış hayatı felç etti
  • İzmir’de sağanak yağış hayatı felç etti
  • İzmir’de sağanak yağış hayatı felç etti
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Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürü Latif Gültekin yaptığı açıklamada, İzmir'de son 3 günde etkili olan sağanağın gece yarısına kadar süreceğini belirtti.

İzmir'in son 3 günde aldığı yağış miktarının, son 30 yıllık ocak ayı ortalamasının üstünde olduğu bilgisini veren Gültekin, "Son 30 yıllık ocak ayı yağış ortalaması 133 kilogram. Sadece 3 günde alınan yağış ise ortalama 145 kilograma ulaştı. Bir aylık yağıştan daha fazlası 3 günde alındı." dedi.

Latif Gültekin, pazar ve pazartesi günleri hava sıcaklığının azalacağını, salı gününden itibaren yine yağış beklediklerini de aktardı.

ALSANCAK’TA İŞ YERLERİNİ SU BASTI

İzmir’de etkili olan sağanak yağıştan, Alsancak semtindeki 1476/1 sokakta bulunan ev ve iş yerleri de etkilendi. Sokağın kaldırım olmayan kısmındaki iş yerlerini su bastı. Su baskını nedeniyle iş yapamaz hale gelen esnaf, yıllardır aynı durumu yaşadıklarını söyleyerek sokaktaki mazgal eksikliğinden yakındı.

Yağmur çizmeleriyle dükkanlarındaki suyu kovalarla boşaltan esnafa mahalleliler yardım etti. Bazı işyeri sahipleri, su baskınını engellemek için dükkanlarında önlem almaya çalıştı. Dükkanının içinin su dolu olduğunu söyleyen market sahibi Cemil Çakmakçı, "Alt yapı eksikliğinden dolayı bu rezilliği 20 yıldır çekiyoruz. Karşı tarafa kaldırım yaptılar, bizim tarafa yapmadılar. Dükkanımın içine dolan sulardan da pislik çıkıyor, lağım suları çıkıyor. Sabahtan beri dükkandan 20 kova su çıkardım. Üç günden beri bu durum böyle. İş yapamıyoruz. Her yağmur yağdığında biz bu rezilliği çekiyoruz. Belediye hep aynı, oya gelince evet, işe gelince hep aynı" dedi.

BERGAMA VE KINIK’TA SU TAŞKINLARI, TARIM ARAZİLERİNİ VURDU

Bergama ve Kınık’ta 3 gündür süren sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiliyor. Yağış nedeniyle bu sabah Kınık’ta Karadere Çayı taştı. Ayrıca Kınık ve Bergama’dan geçen Bakırçay Nehri’nde taşkın oldu. Her iki ilçede buğday, arpa, ıspanak ve sebze ekili alanların da yer aldığı 100 bin dönümü aşkın arazi sular altında kaldı. Kınık’ın Poyracık Mahallesi’nde bazı besiciler arazide mahsur kaldı. Besiciler, Kınık Belediyesi’nin iş makineleriyle kurtarıldı.

KARAYOLU KAPANDI

Kınık’ın Örtülü Mahallesi ile Manisa’yı bağlayan karayolunun kenarından geçen Yayakent Deresi’nin suları yükselerek, yolun altını boşalttı. Karayolunun Kınık- Örtülü arasındaki 16 kilometrelik bu bölümü, ulaşıma tamamen kapandı. İlçe Jandarma Komutanlığının talebiyle, Büyükşehir ekipleri tarafından yolun giriş ve çıkışına, araç girmemesi için toprak döküldü.

Bergama Ziraat Odası Başkanı Nuri Taşkıranoğulları, "Bergama’nın özellikle Sindel, Armağanlar, Yenikent ve Aşağıkırıklar bölgelerinde on binlerce dekar arazi sular altında kaldı. Bu bölgelerde besicilik yapan çiftçilerin hayvanlarını beslemek için bulunan yemleri, yonca, saman ve mısır silajları aniden taşan dereler yüzünden tahrip oldu. Yetkililerin inceleme yapıp, besicilerin zararlarının tazmin edilmesi gerekiyor" dedi.

Kınık Ziraat Odası Başkanı Murat Tosun da, "Kınık, Poyracık, Yayakent ve Gümüşova’da 5 bin dekarı arpa ve buğday, 5 bin dekarı ise karışık sebze ekili toplam 60 bin dekar arazi sular altında kaldı. Ayrıca bu arazilerin içinde yer alan hayvan çiftliklerinde bulunan hayvan yemlerini sular götürdü. Bölgenin acilen afet bölgesi ilan edilip, üreticinin zararları giderilmeli" diye konuştu.

SOKAKTA LASTİK BOTLA GEZDİ

İzmir’de aralıksız süren sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar su altında kalırken bu durumu eğlenceye dönüştürenler de oldu. Çamdibi Mahallesi’nde oturan bir kişi, şişirdiği lastik botla sokakta biriken suda kürek çekti. Mahalleli tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, suda botun içinde ellerinde kürek olan kişinin bu şekilde eğlendiği, diğer sokak sakinlerinin de onu izlediği görülüyor.

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