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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA - Fotoğraflar: DHA-İHA
25.01.2019 - 19:06, Son Güncelleme:

İzmir’i fırtına vurdu, kentte alarm verildi

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İzmir'de akşam saatlerinden itibaren etkili olan fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, binaların çatıları uçtu, bir minarenin ise külah bölümü yıkıldı. İzmir Körfezi'ndeki vapur seferleri de geçici olarak iptal edildi.

İzmir'de öğleden sonra başlayan şiddetli rüzgar, saat 18.00'den itibaren etkisini artırarak fırtınaya dönüştü. Fırtına İzmir kent merkezinde çeşitli ilçelerde ve semtlerde bazı ağaçların, sokak ve caddelere devrilmesine, binaların çatılarının uçmasına, Karabağlar'da Cennetçeşme semtindeki bir caminin minaresinin ise külah bölümünün devrilmesine neden oldu. Devrilen ağaçlar ile uçan çatılar özellikle araçlara zarar verdi.

İzmir’i fırtına vurdu, kentte alarm verildi

VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin deniz ulaşımı hizmeti veren kuruluşu İZDENİZ'den yapılan açıklamada, bugün saat 18.15 itibariyle olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle arabalı vapur seferleri dahil tüm seferlerin geçici süre iptal edildiği duyuruldu.

İzmir’i fırtına vurdu, kentte alarm verildi

BALÇOVA'DA AĞAÇ, SEYİR HALİNDEKİ ARAÇLARIN ÜZERİNE DEVRİLDİ

İzmir'in Balçova ilçesi İnciraltı bölgesinde, saat 18.00 sıralarında bir ağaç yola devrildi. Bu sırada seyir halinde olan 3 araç da, devrilen ağacın altında kaldı. Araçlarda bulunanlar olaydan yara almadan kurtuldu.

Araç sahiplerinden Emrah Dilenç (31), "Ağaç devrildi. Bir anda fren yaptım ama aracın üstüne devrildi" dedi. Kendisine bir zarar gelmediğine şükrettiğini söyledi. Araçta eşi ve çocuklarının bulunduğunu söyleyen sürücülerden Süleyman Alper ise, "Eşim ve çocuklarımla birlikte Konak yönüne gidiyorduk. Arabayla giderken birden ağaç devrildi. Ağacın devrildiğini görünce frene bastım. Allah'a şükür durabildim. Çok şükür kimseye bir şey olmadı" diye konuştu. Yaşanan olayın ardından yol tek taraflı olarak trafiğe kapatıldı. Fırtınanın saatteki hızı ise zaman zaman 76 kilometreye kadar çıktı.

İzmir’i fırtına vurdu, kentte alarm verildi

FIRTINA HIZI GÜNEY EGE'DE 100 KİLOMETREYİ BULACAK

İzmir Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşları fırtınaya karşı uyardı. Ege Bölgesi ile Batı Akdeniz'de güney yönlerden rüzgarın saatteki hızının 60 ila 90 kilometreye kadar çıkacağı belirtildi. Güney Ege'de ise kuvvetli fırtınanın saatteki hızı 100 kilometreyi bulacağı belirtildi. Fırtınanın, yarın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklendiği ifade edildi. Fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısı yapıldı.

Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının ise güneybatılı akışlarla birlikte batı kesimlerini etkilediği ifade edildi. Toz taşınımının yarın akşam saatlerine kadar başta güneybatı kıyıları olmak üzere Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de yer yer etkili olacağı bildirildi. Toz taşınımı sebebiyle, bu bölgelerde gerçekleşecek yağışların yer yer çamur şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısı yapıldı.

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