İzmir’e kent müzesi geliyor
Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından gerçekleştirilen 37’nci Dyo Sanat Ödülleri yarışmasında ödül alan eserler Galata Rum Okulu’nda sergilenmeye başlandı. Sergide aynı zamanda 1967 yılından bu yana yarışmada ödül almış 70 eser de özel bir alanda ziyaret edilebilecek. Küratörlüğünü Denizhan Özer’in gerçekleştirdiği sergi, 10 Şubat tarihine kadar gezilebilecek.
ESKİ UN FABRİKASI
Yaşar Eğitim Kültür Vakfı İdare Heyeti Başkan Yardımcısı Feyhan Yaşar sergi açılışında yaptığı açıklamada İzmir’de Selçuk Yaşar Kent Müzesi’ni açacaklarını duyurdu. Müze projesi hakkında bilgi veren Yaşar; “Alsancak’ta, eski bir un fabrikası olan ve Yaşar Üniversitesi rektörlük binası olarak kullanılan binanın restorasyon ve restitüsyon çalışmaları mimar Etem Ülkütaş tarafından yürütülüyor. 2019 yılı ikinci yarısında tamamlanacak müze, toplam 6 bin metrekare kapalı alan içinde 2 bin 600 metrekare geçici ve kalıcı sergi alanları, 326 kişilik opera çukurlu konferans salonu, kütüphane ve sanat atölyelerinden oluşacak. İzmir kent yaşamına yeni bir soluk getirecek müze projesinin toplam bütçesi 20 milyon TL” dedi.
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