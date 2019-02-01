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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
01.02.2019 - 11:45, Son Güncelleme:

İzmirli şirket kendi ürettiği sistem ile Buse'yi arıyor

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İzmirli şirket kendi ürettiği sistem ile Buse'yi arıyor

Antalya'da yaşanan hortum felaketinde annesiyle birlikte içinde bulunduğu aracın sürüklendiği derede kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları 9. gününde devam ediyor. Çalışmalara bugün İzmir'den gelen özel bir savunma sanayi şirketi kendi ürettikleri toprak altı görüntüleme sistemi ile katıldı.

Kemer Sanayi Sitesi önünde başlayan arama çalışmalarına Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, İl Jandarma Komutanlığı Sualtı ekipleri, İl Deniz Şube Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler, İl Sahil Güvenlik Grup Komutanlığına bağlı arama kurtarma timleri ve AFAD ekiplerinden oluşan 69 kişi katıldı.

Derede kaybolan Buse'yi arama çalışmaları yeniden başladı
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Bugün denizde 24 dalgıcın arama yaptığı belirtildi. Dalgıçların arama çalışmalarına denizde sahil güvenlik botları da eşlik etti.

Öte yandan çalışmalar bugün İzmir'den gelen özel bir savunma sanayi şirketi de kendi ürettikleri toprak altı görüntüleme sistemi ile katıldı. İki kişilik ekip derede ve denizde sistem ile çalışma yapıyor.

Çalışmaları, ilk günden beri ekiplerin yanından ayrılmayan baba Ahmet Acar da takip ediyor.

İzmirli şirket kendi ürettiği sistem ile Buseyi arıyor

İzmirli şirket kendi ürettiği sistem ile Buseyi arıyor

İzmirli şirket kendi ürettiği sistem ile Buseyi arıyor

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