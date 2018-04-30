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    İzmir'den acı haber

    DHA
    30.04.2018 - 09:25 | Son Güncelleme:

    İzmir'in Aliağa ilçesinde, hasta nakli yaptıktan sonra görev bölgelerine taşınan sağlık ekibinin bulunduğu ambulans TIR’a çarptı. Kazada, 3 sağlık görevlisi yaralandı. Yaralılardan Esma Başkurt (24) ambulansla hastaneye kaldırılırken, yolda yaşamını yitirdi.

    Kaza, saat 05.00 sıralarında, İzmir- Çanakkale yolu Çaltıdere Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İzmir’den Bergama yönüne giden Hazal Meral yönetimindeki 35 HA 318 plakalı ambulans, Fahri A.’nın kullandığı 22 KF 290 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan ambulanstaki sağlık personelleri Hazal Meral, Sema Öksüz ve Esma Başkurt yaralandı. Kazayı gören sürücüler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri, yaralı meslektaşlarına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Torbalı’ya hasta nakli yaptıktan sonra görev bölgeleri olan Şakran’a döndükleri öğrenilen sağlık ekibinden yaralı Hazal Meral ve Sema Öksüz, ambulansla Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Esma Başkurt ise ambulansla Aliağa Devlet Hastanesi’ne götürülürken, yolda yaşamını yitirdi.

    Esma Başkurt’un cenazesinin memleketi Balıkesir’e gönderileceği öğrenildi.

    İzmir'de ambulans TIR'a çarptı: 1 sağlık personeli hayatını kaybettiİzmir'in Aliağa ilçesinde, hasta nakli yaptıktan sonra görev bölgelerine taşınan sağlık ekibinin bulunduğu ambulans TIR’a çarptı. Kazada, 3 sağlık görevlisi yaralandı. Yaralılardan Esma Başkurt (24), ambulansla hastaneye kaldırılırken, yolda yaşamını yitirdi.
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