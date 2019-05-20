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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Faruk ÇARK/TORBALI (İzmir), (DHA)
20.05.2019 - 19:11, Son Güncelleme:

İzmir'deki vahşette korkunç detaylar ortaya çıktı

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İzmir'deki vahşette korkunç detaylar ortaya çıktı

İZMİR’in Ödemiş ilçesinde, birlikte yaşadığı Okan Karakaş (28) tarafından av tüfeğiyle öldürülen Gizem Tabak (24) ile oğlu Kaan Kundakçı (2), gözyaşları içinde toprağa verildi. Kızının ve torununun tabutlarına sarılıp, "Onlardan ne istedin?" diyerek, feryat eden genç kadının annesi Nihan Demirkıran, "Sekiz ay önce kızımı, üç arkadaşıyla dağlık alana götürüp, dövüp, kapımın önüne attı. Gerekli yerlere şikayetlerimizi yaptık ancak yavrumu kurtaramadım" dedi.

Ödemiş’e 6 kilometre mesafedeki kırsal Seyrekli Mahallesi’ndeki bir çiftlikte yaşayan Okan Karakaş ile arasında, cumartesi gecesi saat 23.00 sıralarında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Karakaş, evdeki av tüfeğini alıp, Gizem Tabak ile oğlu Kaan Kundakçı’yı başlarından vurdu. Ardından da aynı tüfeği göğsüne dayayıp, ateşledi. Silah sesleri üzerine eve koşan Karakaş’ın yakınları korkunç manzara ile karşılaştı. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri,  genç kadın ve oğlunun öldüğünü Okan Karakaş’ın ise ağır yaralı olduğunu belirledi.

ANNE DUVAKLA, OĞLU ÇİÇEKLE UĞURLANDI

Hayati tehlikeyi atlatamayan Karakaş’ın İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisi sürerken, anneÿve oğlu bugün son yolculuklarına uğurlandı. Nihan Demirkıran’ın İzmir Adli Tıp Kurumu’ndan dün teslim aldığı kızı Gizem Tabak ile torunu Kaan Kundakçı’nın cenazeleri Torbalı ilçesine götürüldü. Anne ve oğlu için Tepeköy Mahallesi’ndeki Orhaniye Camisi’nde düzenlenen cenaze töreninde gözyaşı sel gibi aktı. Nihan Demirkıran, kızının duvak serili, torunun bir buket çiçek bırakılmış tabutlarına sarılıp, "Onlardan ne istedin?" diyerek gözyaşı dökmesi herkesi ağlattı. Anne ve oğlu, Torbalı İlçe Mezarlığı’nda yan yana toprağa verildi.

OĞLUNA RESMİ NİKAHLI EŞİNİN SOYADINI VERMİŞ

Tabak’ın 3 yıl önce Selçuk’ta evliyken, 2 çocuğunun babasını terk edip Okan Karakaş ile birlikte yaşamaya başladığı, bu birlikteliği sırasında dünyaya gelen oğlu Kaan’a hamilelik aşamasında resmi evliliği devam ettiği için ilk eşinin soyadı verildiği öğrenildi. Yakınları, Tabak’ın, oğlu Kaan’ın dünyaya gelmesinden sonra ilk eşinden boşandığını söyledi.

’YAVRUMUN BAŞINI YEDİLER’

Kızı ve torununu kaybetmenin acısını yaşayan Nihan Demirkıran, "Tire ve Torbalı Adliyesi’nde kızımın birlikte yaşadığı Okan hakkında şikayet dilekçeleri var. Okan kızımı sürekli dövüp, benim yanıma gönderiyordu. Oğlunu da kızıma vermiyordu. Çocuğunu öldürmekle tehdit ettiği için kızım her defasında Okan’a dönmek zorunda kalıyordu. Kızım yavrusu için onun yanına dönüyordu. Torunumu da dövüyordu. Pek çok kez başında şişlikle yanımıza geldi.

Sekiz ay önce kızımı, üç arkadaşıyla dağlık alana götürüp, dövüp, kapımın önüne attı. Gerekli yerlere şikayetlerimizi yaptık ancak yavrumu kurtaramadım. Hepsinden şikayetçiyim. Benim ocağım yandı başkaları yanmasın. Yetkililerden, kadına şiddete son verilmesini sağlamalarını istiyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan kadına şiddet uygulayanlara verilen cezanın artırılmasını istiyorum. Benim Gizem’im daha tazecik bir fidandı. Kızım sevdiği için tüm bu yaşadıklarına katlanıyordu, ’Bir nikah yapsın, yüzük taksın’ istiyordu. Onu da çok gördüler" dedi.

 

Vahşet 2 yaşındaki bebeği ve annesini öldürdü…
Vahşet! 2 yaşındaki bebeği ve annesini öldürdü…
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