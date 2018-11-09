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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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09.11.2018 - 07:10, Son Güncelleme:

İzmir’deki ürkütücü görüntü ile korkunç gerçek ortaya çıktı

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İzmir’deki ürkütücü görüntü ile korkunç gerçek ortaya çıktı

İzmir Körfezi’ni ürkütücü bir yeşil örtüyle kaplayan deniz marulları ile ilgili korkunç bir gerçek ortaya çıktı. Prof. Dr. Baha Büyükışık, “Körfez temizlenmezse, toksinler nedeniyle kıyıda yürüyenler zehirlenebilir” uyarısı yaptı.

İzmir Karşıyaka'da geçtiğimiz günlerde Körfez'i kaplayan deniz marullarının, Körfez kirliliğinin devam etmesi halinde kötü günlerin habercisi olabileceğini söyleyen Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Baha Büyükışık önemli bir uyarı yaptı. Prof. Dr. Baha Büyükışık, "İzmir'in ihtiyacı olan büyüklükte arıtma tesisi yapılmaz ve Körfez kirliliğine önem alınmazsa kamçılı tek hücreli alglerin bir türünün çıkardığı toksinlerle deniz kıyısında yürüyen insanlar zehirlenebilir " dedi.

HAFIZA KAYBI YAPIYOR!

Yeni Asır'ın haberine göre; Prof. Dr. Baha Büyükışık, deniz marullarının denize bırakılan atıklardan kaynaklandığına vurgu yaparak, "Deniz marulları doğanın bir uyarısı kabul edilebilir. Körfez kirliliğinin devam etmesi halinde İzmirliler deniz havası alırken zehirlenebilir. Denizden yükselen ve havaya karışan toksinlerin çok ciddi rahatsızlıklara sebep olduğu gözlenmiştir. Amerika'da yaşanan toksin zehirlenmesinde insanlar hafıza kayıpları yaşadı" diye konuştu.

Önlemler alınması gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Büyükışık, "Evsel atıklar körfeze akıtılmaya devam ederse, bu konuda hassas olunmazsa her şey iyice kötüye gider. O yüzden de denizimizi ve körfezimizi ne kadar temiz tutarsak o kadar iyi olacaktır. Çünkü Körfez azot oranı bakımından fakir halde ama fosfat bakımından biraz daha zengin görünüyor. Fakat azotu doğa denizin dibindeki çamur ve bakterilerle azota dönüştürüyor. Bu bakterilerin çalışabilmesi için çok yoğun bir kirlilik olmaması gerekiyor. Ne kadar temizse o kadar fazla azot gazına dönüştürür" şeklinde konuştu.

KÖPÜKLERLE HAVAYA KARIŞIYOR

Prof. Dr. Büyükışık, "Körfezin arıtma tesisi yapılmadan önceki halini biliyoruz. Yağlı boya dökülmüş gibi görünüyordu. Ama onlar tek hücreli algler. Kimi zaman kahverengi oluyor. Bunlar alglerin sebep olduğu değişimler. En büyük sorun teşkil eden ise kamçılı tek hücreli algler çünkü yüzlercesi toksin madde içeriyor. Kimi türünde toksinleri dış ortama veriyorlar. Kimisi kendi içinde barındırıyor. Deniz suyu dalgalarla köpürüyor. Her köpüğün patlamasıyla 5 metre mesafeye kadar havaya bir mikron boyutunda yüzlerce su kabarcığından algler havaya toksit bırakıyor. Deniz kıyısında yürüyenlerin nefes almasıyla birlikte akciğerlere gidiyor. Eğer toksinler çoğalırsa insanlar kıyıda yürürken zehirlenebilir" dedi.

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