İzmir'deki tacizci için flaş gelişme
İzmir’de 29 Ekim akşamı 3 genç kızı taciz eden, başlatılan çalışma sonrası İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan A.Ö. tutuklandı
21 yaşındaki A.Ö.,29 Ekim akşamı 19 yaşındaki kadını apartmanının girişine kadar takip etti. Bu sırada kadın, A.Ö.'yü gördü. Kadının kendisini fark ettiğini anlayan ve apartmandaki güvenlik kamerasını gören A.Ö., kapüşonuyla yüzünü kapatmaya çalışıp, zile bastıktan sonra hızla uzaklaştı.
Aynı gece A.Ö., 14 yaşındaki bir kız çocuğunu ve Göztepe Metro İstasyonu’nda 20 yaşındaki genç kadını takip edip tacizde bulundu. Şikayet üzerine polis çalışma başlattı. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanıp gözaltına alınan A.Ö., Bozyaka'daki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
Burada sorgusu yapılan ve birçok suç kaydı bulunan A.Ö. sevk edildiği mahkemece bu sabah saatlerinde tutuklandı
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