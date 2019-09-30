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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)
30.09.2019 - 14:18, Son Güncelleme:

İzmir'deki ölümde akılalmaz şüphe! Aile genç kızdan şikayetçi oldu

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İzmir'deki ölümde akılalmaz şüphe! Aile genç kızdan şikayetçi oldu

Zonguldak’ta sosyal medyada tanıştığı kızla buluşmak için 11 Ağustos’ta İzmir’e giden ve 48 gün sonra Çeşme ilçesinde ağaca asılı cesedi bulunan Mutlu Kıyar’ın (23) ailesi, oğullarını intihara sürüklediği iddiasıyla kendini 'Y.G.' olarak tanıtan, ancak gerçek ismi T.D. (19) olduğu ortaya çıkan genç kızdan şikayetçi oldu.

Kozlu ilçesinde ailesiyle birlikte yaşayan Mutlu Kıyar, geçen 11 Ağustos’ta sosyal medya üzerinden tanıştığı Y.G. ile görüşmek için İzmir’e gitti.

Gitmeden önce babası Mustafa Kıyar’a, “Baba ben İzmir’de bir kızla tanıştım, onunla evlenmek istiyorum. İzmir’e gitmem lazım" dedi.

İzmir’e gittikten sonra babasını arayarak,  “Beni merak etmeyin, İzmir’deyim" diyen Mutlu Kıyar’dan bir daha haber alınamadı.

Ailenin kayıp başvurusu üzerine polis ve jandarma ekipleri, Mutlu Kıyar’ı bulmak için çalışma başlattı.

Mutlu Kıyar, 28 Eylül’de İzmir’in Çeşme ilçesinde ormanlık alanda mülteci arayan polisler tarafından ağaca asılı halde ölü bulundu. İzmir’e giden Mustafa Kıyar, oğlunun cesedini teşhis etti.

İzmir Adli Tıp Kurumu’nda babadan alınan DNA örnekleriyle Mutlu Kıyar’ın DNA’sının karşılaştırıldığı ve işlemlerin tamamlanmasının ardından cenazenin aileye teslim edileceği öğrenildi.

Ailenin Mutlu Kıyar’ı ölümüyle ilgili sosyal medyada kendini 'Y.G.' olarak tanıtan, gerçek adı T.D. olan genç kızdan şikayetçi oldukları öğrenildi. 

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