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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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12.07.2019 - 16:38, Son Güncelleme:

İzmir'deki korkunç yangından acı haber geldi

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İzmir'deki korkunç yangından acı haber geldi

İzmir’in Torbalı ilçesinde, evdeki prizde unutulan cep telefonu yangına sebep olurken, yangında can pazarı yaşandı. Yangında 5 yaşındaki minik Bakican feci şekilde can verdi, anne ise ağır yaralandı. 

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  • İzmirdeki korkunç yangından acı haber geldi
  • İzmirdeki korkunç yangından acı haber geldi
  • İzmirdeki korkunç yangından acı haber geldi
  • İzmirdeki korkunç yangından acı haber geldi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Edinilen bilgiye göre, Torbalı ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan bir evde, prizde takılı unutulan cep telefonu nedeniyle yangın çıktı. Kısa süre içerisinde dumanların yükseldiğini fark eden çevredeki komşular, yanan evin içine girdi.

Yatak odasında çıkan yangın nedeniyle içeri girmekte zorluk çeken komşular, ilk önce ağır yaralı anneyi daha sonrada 2 yaşındaki kız çocuğunu kurtardı.

Yatak odasında uyuya kalan 5 yaşındaki Bakican Arılık ise yangın alanından çıkartılamadı. 

MİNİK BAKİCAN CAN VERDİ, ANNE AĞIR YARALANDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hemen yangına müdahale etti. İçeri giren ekipler, 5 yaşındaki minik Bakican'ın yangında can verdiğini belirledi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri de, yangında ağır yaralanan anne Ebru Arılık’ya ve 2 yaşındaki kız çocuğuna müdahale etti.

Ağır yaralanan anne Arılık, ilk müdahalesinin ardından da Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı. 2 yaşındaki kız çocuğunun ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. 

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