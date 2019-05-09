İzmir'deki korkunç olayda sosyal medya ayrıntısı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİzmir'deki korkunç olayda sosyal medya ayrıntısı
GeriGündem İzmir'deki korkunç olayda sosyal medya ayrıntısı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA, Davut CAN/İZMİR, (DHA)
09.05.2019 - 11:48, Son Güncelleme:

İzmir'deki korkunç olayda sosyal medya ayrıntısı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İZMİR'in Konak ilçesinde, su dağıtımı yapan Efecan Balbay (25) ile arkadaşı Semih Erdoğan Köse (24) kaldıkları tek odalı evde ölü bulundu. Polis, silahla vuruldukları belirlenen Köse ve Balbay'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Alınan bilgiye göre, Konak ilçesi Güzelyalı Semti 34. Sokak'ta su dağıtımı yapan iş yeri sahibi, çalışanı Efecan Balbay'ın (25) sabah mesaiye gelmemesi üzerine bu kişinin yan binadaki tek odalı evine gitti. 

Kapının kilitli olmadığını fark edince içeriye giren iş yeri sahibi, Balbay ile yine bir başka su dağıtım firmasında çalışan Semih Erdoğan Köse'yi (24) silahla ateş edilmiş halde görünce durumu da polise bildirdi. 

Eve gelen 112 Acil Servis ekipleri, vücutlarında ateşli silah yarası görülen 2 gencin yaşamını yitirdiğini belirledi.

AV TÜFEĞİ ODADA BULUNDU

Polis ekipleri, olayda kullanılan av tüfeğini gençlerin kaldığı odada buldu.

Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı kriminal incelemenin ilk bulgularında, gençlerin aynı silahla, yakın mesafeden vuruldukları belirlendi.

SOSYAL MEDYA HESABINDAKİ AYRINTI

Efecan Balbay ve Semih Erdoğan Köse'nin sosyal medya hesaplarını da inceleyen polis ekipleri, buradaki mesajların gençlerin intihar etmiş olabileceği ihtimalini güçlendirdiğini değerlendirdi.

Semih Erdoğan Köse'nin kısa bir süre önce eşinden ayrıldığı, iyi arkadaş olduğu Efecan Balbay ile kaldıkları aynı evde her ikisinin de annelerinin olmaması nedeniyle zaman zaman dertleştikleri ifade edildi.

Öte yandan olayı haber alan iki gencin arkadaşları iyi bir Göztepe taraftarı olduğunu ifade ettikleri Köse ve Balbay için üzüntü yaşadı. 

Cenazeler, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber

Polis kepenklere bakınca bir kız çocuğu gördü... Antalya'daki operasyonda iğrenç detaylar

Kız kardeşi başından vurulmuştu... Silifke Belediye Başkanı tutuklandı

Prof. Dr. Fahrettin Altun'dan ‘Sesimizi duyan var mı’ paylaşımı

İçişleri Bakanlığı'ndan 100 bin polise İstanbul'da oy kullandırılacağı iddiasına yalanlama