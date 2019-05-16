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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
16.05.2019 - 11:45, Son Güncelleme:

İzmir'deki FETÖ davasında eski dekan için istenen ceza belli oldu

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İzmir'deki FETÖ davasında eski dekan için istenen ceza belli oldu

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye oldukları gerekçesiyle açılan davada eski İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Su Ürünleri Fakültesi dekanı Prof. Dr. Ahmet Adem Tekinay ve eşi Gülhan Tekinay'ın 15'er yıla kadar hapsi istendi.

İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Tanıklardan A.K, sanıkların örgütle bağlantılı olduklarına ilişkin üniversitede bazı duyumlarının olduğunu ancak somut bir bilgisinin bulunmadığını ifade etti.

H.K. ise Gülhan Tekinay'ın FETÖ'nün bir organizasyonu olan Türkçe Olimpiyatları'na otobüslerle öğrenci götürdüğünü duyduğunu belirtti.

Tanık M.A.L. da FETÖ'nün darbe girişiminin ardından üniversitede oluşturulan komisyonda görev aldığını, hakkında araştırma yaptığı Ahmet Adem Tekinay'ın İngiltere'de eğitim gördüğü sırada örgüte ait evlerde kaldığını bir profesör arkadaşından duyduğunu ileri sürdü.

İddia makamı, sanıkların "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezasına mahkum edilmesi yönünde esasa ilişkin mütalaa verdi. Ahmet Adem Tekinay'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadenin yeterli olmadığını belirten iddia makamı, sanık hakkında buna göre hüküm kurulmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar ve avukatına son savunmalarını yapmaları için süre vererek duruşmayı erteledi. 

OLAY

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının İKÇÜ'deki FETÖ yapılanmasına yönelik başlattığı soruşturmada tutuklanan eski dekan Prof. Dr. Ahmet Adem Tekinay ile tutuksuz yargılanan eşi Gülhan Tekinay hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla dava açılmıştı.

Ahmet Adem Tekinay, önceki duruşmada tahliye edilmişti. 

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