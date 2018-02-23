İzmir'deki feci ölümün sır perdesi aralanıyor

KUBİLAY Mahallesi 1030 Sokak’tan 14 Şubat gecesi kadın çığlığını duyan mahalle sakinleri dışarı çıktı. Yanan kadını gören bir kişi, üzerine battaniye atarak alevlere müdahale etti. Çağrılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, kadının öldüğü belirlendi. Kadının üzerinden çıkan Hülya Tekbey (23) adına düzenlenmiş kimliğin sahte olduğu saptandı. İncelemenin ardından kadının cesedi, kimliğinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Polis olayın meydana geldiği sokak üzerinde güvenlik kamerası bulunmadığından, bölgedeki MOBESE’leri incelemeye aldı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri de kayıp başvuruları üzerinde yoğunlaştı.

Kadının Mardin’in Nusaybin ilçesi nüfusuna kayıtlı Nazerin Korkut olduğu saptandı.

Adli Tıp’ta yapılan kriminal incelemedeyse Korkut’un el ve tırnak altında benzine rastlandı.

TERÖR BAĞI OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILIYOR

Kendini yakarak intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde de durulan Nazerin Korkut’un üzerinden sahte kimlik çıkması nedeniyle terörle bağlantısı olup olmadığının tespiti için çalışma başlatıldı.

Nazerin Korkut’un cenazesi, ailesi tarafından alınıp memleketine götürülerek toprağa verildi.

Cinayet Büro Amirliği ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sürüyor.