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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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11.01.2019 - 09:05, Son Güncelleme:

İzmir'deki doktor skandalının son kurbanı

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İzmir'deki doktor skandalının son kurbanı

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi servisinde kadın hastalarının çıplak görüntülerini gizlice çekip paylaştığı iddia edilen E.B.Ç'nin çalıştığı kliniğin sosyal medya haberlerinde yanlış yazılması, aynı serviste çalışan E.Ç. adlı başka bir doktora kâbusu yaşattı.

Haber üzerine hastaları, meslektaşları ve hatta ailesi tarafından telefon ve mesaj yağmuruna tutulan E.Ç. zor durumda kaldı. E.Ç, kendisini arayanlara o kişinin kendisi olmadığını ve Kadın Hastalıkları Kliniği'nde böyle bir asistan olmadığını anlatmakta güçlük çekti.

Yeni Asır'dan Fatih Şendil'in haberine göre; Bazı meslektaşlarına, yaşadığı şok nedeniyle intiharı bile düşündüğünü anlatan E.Ç'nin, Başhekimlik ve Rektörlük tarafından basın kuruluşlarına bir açıklama gönderilmesini istediği öğrenildi. E.Ç'nin "Yanlış anlama nedeniyle kadın hastalıkları servisinde, hasta ve hasta yakınlarının bile ters bakışlarına maruz kalıyorum" dediği iddia edildi.

Sosyal medyada hızla yayılan bu hata, bir doktorun hayatını alt üst etti.

ŞİKAYETLER ARTIYOR

Öte yandan İzmir'deki Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi servisinde görevli doktor E.B.Ç. hakkında başka hasta ve hasta yakınlarının da şikayetçi oldukları öğrenildi. Kendisinin de yer aldığı görüntüleri Rusya merkezli bir arkadaşlık sitesinde paylaşan Dr. E.B.Ç, gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkemece "adli kontrol" şartı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

"HOCALARIMA GÖSTERECEKTİM"

Skandalın ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınan ve tutuklama istemiyle sevk edildiği mahkeme tarafından adli kontrolle serbest bırakılan Dr. E.B.Ç'nin savcılık ifadesi de ortaya çıktı. E.B.Ç'nin ifadesinde görüntüleri çektiğini kabul ettiğini, ancak siteye kendisinin yüklemediğini belirttiği ve "Hocalarıma göstermek için çekmiştim" dediği öğrenildi. Öte yandan polisin hastaneden, hasta kayıt listesini de talep edeceği öğrenildi. Doktorun ev ve aracıda yapılan aramalarda el konulan 3 hardisk ve 2 telefon da incelemeye alınmıştı.

 

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