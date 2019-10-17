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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 17.10.2019 - 17:38, Son Güncelleme:

İzmir’deki dehşetin görüntüleri ortaya çıktı!

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İzmir'in Konak ilçesinde İrfan Çengel'in güzellik salonu işleten eski sevgilisi Birgül Bilal'i (32) pompalı tüfekle öldürüp, kardeşi Songül Bilal'i (29) de yaraladıktan sonra yaşamına son verdiği olayın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Çengel, vatandaşların 'yapma' uyarısına rağmen cinayeti işledikten sonra intihar ediyor.

Alsancak semti 1420 Sokak'ta salı sabahı meydana gelen olayda, güzellik salonu işleten Birgül Bilal, iş yerine geldiğinde, dükkanı önünde bekleyen eski sevgilisi İrfan Çengel ile karşılaştı. Birgül Bilal ve İrfan Çengel arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Çengel, yanında getirdiği pompalı tüfeği çıkarıp, Bilal'i başından vurdu. Bilal'in kardeşi Songül Bilal'i de yaralayan İrfan Çengel, silahı başına dayayıp, tetiği çekti. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Birgül Bilal ile İrfan Çengel'in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Songül Bilal ise ambulansla hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Otopsi işlemleri tamamlanan Birgül Bilal'in cenazesi, yakınları tarafından teslim alınarak Buca Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi. İrfan Çengel'in cenazesinin de yakınları tarafından defnedildiği bildirildi. Songül Bilal'in hastanedeki tedavisi ise sürüyor.

UYARILARI DİKKATE ALMADI

Öte yandan olay anına ilişkin bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla çektiği görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde önce Birgül Bilal'i darbeden Çengel, çevredekilerin 'Yapma' uyarılarına rağmen silahını ateşliyor. Eski sevgilisini öldüren Çengel, daha sonra yere çökerek silahını kendi vücuduna dayayıp, intihar ediyor. Görüntülerde bazı vatandaşların olayı izlemesi de dikkat çekiyor.

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