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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.02.2019 - 10:14, Son Güncelleme:

İzmir'deki cinayette 6 sanık 6 skandal ifade... ''Selin ve Özge isimli kişileri pazarlıyorlardı''

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İzmir'deki cinayette 6 sanık 6 skandal ifade... ''Selin ve Özge isimli kişileri pazarlıyorlardı''

Evini bastıkları vatandaşı silah ve bıçak darbeleriyle öldüren tutuklu 6 sanıktan hiçbiri, duruşmada cinayeti üstlenmedi. Kimi “Öleni tanımam” derken, kimi de “Benim olaydan haberim dahi yok” şeklinde savunma yaptı. Sanıklardan Nasıe A. ise, ''Ali A. ile Salim A, Mustafa K.'den günlük daire tutuyorlardı. Selin ve Özge isimli bayanları pazarlıyorlardı. Ben öleni tanımıyorum.'' dedi.

Yeni Asır Gazetesi'nden Metin Burmalı'nın haberine göre, İzmir'in Buca ilçesinde evi 6 kişi tarafından basılıp öldürülen Ersin Coşkun'un katil zanlıları, duruşmada birbirlerini suçladı. Duruşmada savcılık makamı ise sanıkların tam bir linç duygusu içerisinde ölenin evine girip, hep birlikte bıçak ve silahla cinayeti işlediğini vurguladı. Olay, 26 Ağustos 2017'de Atatürk Mahallesi 202/30 sokakta meydana geldi. İddiaya göre ölen Ersin Coşkun, karşı dairesine yeni taşınan Özge A. (25) ve Selin A'yı (24) sözlü olarak taciz etti. İki genç kadın durumu hem kendilerine evi kiralayan Mustafa K'ya hem de erkek arkadaşları Ali A. ve Salim A'ya anlattı.

3 GÜN DAYANABİLDİ

Mustafa K. yanına aldığı Nasır K. ve F.E. ile Ersin Coşkun'un evine gitti. Kimse açmayınca kapıya silahla bir el ateş eden Mustafa K, Nasır K'ya, "Kızların evine geç, bekle" dedi. Bir süre sonra Nasır K, Ersin Coşkun'un geldiğini haber verince Mustafa K, iddiaya göre bu kez Ali A, Salim A, Mehmet Yaşar A, Şenol D. ve F.E. ile geldi. Eve zorla giren 7 kişi, talihsiz genci bıçak ve silahla ağır yaralayıp kaçtı. Hastaneye kaldırılan Coşkun, 3 gün sonra öldü.

SAVCIDAN LİNÇ VURGUSU

İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Özge A, Selin A. ve yaşı küçük F.E. katılmazken, tutuklu 6 sanık ve taraf avukatları katıldı. Savcı, ölen gencin vücudunda 2'si öldürücü 3 silah yarası, 3'ü öldürücü 7 bıçak yarası bulunduğunu, sanıkların öldürmek kastı ile ve linç duygusu içinde hareket ettiğini vurguladı. Mahkeme heyeti, ifadelerin ardından 6 sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

6 SANIK, 6 FARKLI İFADE

ŞENOL D. : Mehmet Yaşar A. ve kız arkadaşı ile arabadaydım. Telefon geldi. Ben de kız arkadaşı ile yalnız kalmamak için Mehmet ile gittim. Öleni tanımam, Olaydan haberim dahi yoktur.

ALİ A. : Salim A. ile ne birini vurmaya, ne de birini öldürmeye gittik. Emlakçıyı arayıp sorunu çözmesini istedik. Ne sorunumuzu çözdü, ne de paramızı verdi.

MEHMET Yaşar A. : Şenol D. ve kız arkadaşımla geziyorduk. Mustafa K. arayınca olay yerine gittik. Bir insanı linç etmek için ortak öfkeye sahip olmak gerekir. Ben ölen insanı tanımıyorum bile.

MUSTAFA K. : Olaydan önce evin kapısına bir el ateş edip gittim. İçeri girdikten sonra da yere bir el ateş ettim. Gencin ölümüne yol açan bıçağı Nasır K, tabancayı da Mehmet Yaşar A. kullanmıştır. Mehmet benim sağ tarafımdan ileriye doğru 5-6 el ateş etti.

SALİM A. : Öleni bıçaklayan Nasır K'dır. Tabanca ile ateş eden de Mehmet Yaşar A'dır. En çelişkisiz ifade benimkidir. Ben Mehmet Yaşar A'nın tabanca ile arka arkaya ateş etmesi üzerine, tabancanın kurusıkı olduğunu ve bize hava yaptığını düşündüm. Beni Ali A. aradı, gittim. Diğer sanıkları tanımıyorum.

NASIR A. : Ben bıçak kullanmadım. Bıçakta parmak izim çıkarsa, verilecek cezaya razıyım. Ali A. ile Salim A, Mustafa K.'den günlük daire tutuyorlardı. Selin ve Özge isimli bayanları pazarlıyorlardı. Ben öleni tanımıyorum.

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