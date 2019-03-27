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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Davut CAN / DHA
27.03.2019 - 11:24, Son Güncelleme:

İzmir’deki cinayetin perde arkasından gönül ilişkisi çıktı

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İzmir’deki cinayetin perde arkasından gönül ilişkisi çıktı

İZMİR’in Selçuk ilçesinde, Reşat Kaçer’in (71), Akın Yılmaz’ı (51) av tüfeğiyle öldürdüğü olayın perde arkasından gönül ilişkisi ve hint keneviri ekimi çıktı. Kaçer’in, gidecek yeri olmadığını söylediği için kendileriyle yaşamasına izin verdiği Yılmaz’ın, kaldıkları barakanın bulunduğu araziye hint keneviri ektiği, bu yüzden de birlikte gözaltına alındıkları ortaya çıktı. Yılmaz’ın, Kaçer'in sevgilisi Gülümser B. (48) ile ilişki yaşadığı belirlendi.

Olay, geçen yıl Haziran ayında, Reşat Kaçer’in Selçuk'a bağlı Barutçu Mahallesi’nde yaşadığı barakada meydana geldi. Yaklaşık 15 yıldır resmi nikahlı eşinden ayrı yaşayan ve Gülümser B. ile gönül ilişkisi bulunan Reşat Kaçer, hurdacılık yapan ve kalacak yeri olmadığını söyleyen Akın Yılmaz’a, kendilerinin yanında kalması için izin verdi. Yılmaz, 2017 yılında bir süre Kaçer ve Gülümser B. çiftinin kaldığı barakanın arka tarafında bulunan müştemilatta yaşadı. Ancak iddiaya göre Akın Yılmaz, barakanın bulunduğu araziye uyuşturucu madde imal etmek için hint keneviri ekti. Barakaya operasyon düzenleyen polis ekipleri, Kaçer ve Yılmaz ile barakanın da bulunduğu arazinin sahibi Ç.K. 'yı gözaltına aldı. Kaçer ve Ç.K., ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Akın Yılmaz ise, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı.

SEVGİLİSİ İLE YILMAZ'IN İLİŞKİSİNİ ÖĞRENDİ

Bir süre cezaevinde yatan Yılmaz, tahliye edilince soluğu tekrar Reşat Kaçer’in yanında aldı. Kaçer, bahçeye tekrar hint keneviri ekmek istediğini söyleyen Yılmaz’a karşı çıktı. Bu yüzden sürekli tartışmaya başlayan ikilinin arası bozuldu. Ancak tartışma, Kaçer’in, Gülümser B.'nin Akın Yılmaz’la ilişkiye başladığını öğrenmesiyle boyut değiştirdi. Reşat Kaçer, sevgilisi Gülümser B.'ye, hediye ettiği altın küpelerin nerede olduğunu sordu. Gülümser B., "Nerede olduğunu bilmiyorum, bir yerlere koymuşumdur" diyerek geçiştirdi. Ancak daha sonra, Akın Yılmaz, alkollü olduğu sırada Kaçer’e küpeleri kendisinin aldığını söyledi. Kaçer, Gülümser B.'yi doğruyu söylemesi için sıkıştırınca gerçek ortaya çıktı. Gülümser B., altın küpeleri, hasta annesinin tedavi masrafları için paraya ihtiyacı olduğunu söyleyen Akın Yılmaz’a verdiğini itiraf etti.

'GÜLÜMSER TABİİ Kİ BENİ SEÇECEK, BEN DAHA GENCİM'

Durumu öğrenince öfkelenen Kaçer, kendisini arayıp konuşmak istediğini söyleyen Akın Yılmaz’a barakaya gelmemesini, kızgın olduğunu söyledi. Ancak Yılmaz dinlemedi ve barakaya geldi. İddiaya göre Akın Yılmaz, "Gülümser tabii ki beni seçecek. Ben daha gencim, seni de bu evden atıp burada kendim kalacağım" dedi. Bunun üzerine sinirlenen Reşat Kaçer, eline geçirdiği af tüfeğiyle Akın Yılmaz’a iki el ateş etti. Akın Yılmaz, olay yerinde hayatını kaybetti.

'2 KEZ KALP KRİZİ GEÇİRDİM'

Olayın ardından tutuklanan Reşat Kaçer hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, İzmir 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde kabul edildi. Davanın ilk duruşmasında savunmasını yapan Kaçer, olay gününden önce Akın Yılmaz’ın yanına geldiğini, hint keneviri ekme isteğinden vazgeçmediğini, bu yüzden sürekli tartıştıklarını ve hatta daha önce kalp krizi geçirdiğini anlattı. Kaçer, "İlk kalp krizini atlattıktan 3 hafta sonra bir daha kalp krizi geçirdim. Olayın olduğu gün bu yüzden güçten düşmüş durumdaydım, ameliyatın etkisi hala üzerimdeydi. Akın’a git dedim, gitmedi. Barakanın kapısına doğru oturdum, yan tarafımda tüfek vardı. İçeriden tüfeği aldım, amacım korkup gitmesini sağlamaktı. Ancak Akın Yılmaz tekrar üzerime doğru hücum edince tetiğe bastım. Benim amacım vurmak değildi, tüfeğin namlusu havaya doğruydu ancak nasıl olduysa, vuruldu. Şok oldum, pişmanım" dedi.

Reşat Kaçer’in tanık olarak dinlenen damadı Erman D. ise, kayınpederinin kendisine, Akın Yılmaz tarafından sürekli rahatsız edildiğini söylediğini belirterek, "Babam bana, Akın Yılmaz’ın onu barakadan çıkarıp kendisinin yerleşmek istediğini ve bu yüzden sürekli olarak tartıştığını söylemişti" dedi. Mahkeme heyeti, Reşat Kaçer’in tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

 

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