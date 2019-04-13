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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Taylan YILDIRIM / İZMİR (DHA)
13.04.2019 - 14:00, Son Güncelleme:

İzmir'deki bütün ankesörlü telefonlar tarandı! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı

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İzmir'deki bütün ankesörlü telefonlar tarandı! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı

İZMİR'de, kentteki 4 bin 620 ankesörlü telefondan 127'sinde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) izi bulundu.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından terör ve istihbarat birimlerince peş peşe yapılan operasyonlarda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) görevli muvazzaf ya da Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ordudan atılmış 823 asker örgüt üyesi gözaltına alındı. Mahrem imamların, sorumlu oldukları kripto askerlere, bu telefonlardan ulaşıp hücre evlerindeki toplantılara çağırdıkları anlaşıldı.

Türkiye'de 2013 yılındaki 17-25 Aralık süreci sonrasında, FETÖ/PDY'ye yönelik birçok ilde operasyonlar başlatıldı, örgütün kullandığı şifreli haberleşme sistemleri deşifre edilmeye başlandı. Özellikle MİT ile Emniyet istihbarat ve terör şubelerinin çalışmalarıyla sonraki süreçte tüm sistem ortaya çıkartıldı. FETÖ/PDY'ye yönelik bu soruşturmalarda, casusluk filmlerini aratmayan haberleşme yöntemleri deşifre edildi. Örgütün WhatsApp üzerinden yazışmaları kendileri için güvenli bulmaması üzerine, serverları yurtdışında bulunan 'Kakao Talk', 'ByLook', 'CoverMe' gibi uygulamaları kullandıkları saptandı. Örgütün bunların deşifre olmasını engellemek için de Facebook, Twitter, Gmail'in amblemlerinin altında gizleyip, dikkatlerden kaçırdığı belirlendi.

KRİPTO ASKERLER İÇİN ANKESÖRLÜ TELEFON

Örgüt üyelerinin gizli haberleşmelerine yönelik araştırmalar devam ederken, 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminden sonra ise FETÖ'nün TSK içerisindeki yapılanması ortaya çıkmaya başladı. MİT ile Emniyet istihbarat ve terör birimlerinin, TSK içerisindeki yapılanmayı çözmek için başlattığı araştırmalar sonrasında da kripto örgüt üyelerine dijital uygulamalar yerine ankesörlü telefonlarla ulaşıldığı tespit edildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü de gözaltına aldığı mahrem imamlardan ve araştırmalarından önemli bilgiler elde etti. Ardından kent genelindeki 4 bin 620 ankesörlü telefonun kayıtlarının incelenmesiyle örgüt üyeleri deşifre edildi. Buna göre İzmir'deki 4 bin 620 ankesörlü telefonun 127'sinde FETÖ'nün izi bulundu. Bu kayıtlar incelendiğinde ise mahrem imamların sorumlu oldukları, TSK içerisindeki kripto örgüt üyelerine ulaşıldı. Mahrem imamların bu telefonlar sayesinde askerlere ulaşıp, hücre evlerindeki toplantılara çağırdıkları saptandı. İzmir polisi ankesörlü telefon kullandığı saptanan, farklı kuvvet komutanlıklarında görevli muvazzaf ya da KHK ile ordudan atılmış 823 asker örgüt üyesine ulaşıp, gözaltına aldı. Emniyet yetkilileri, ankesörlü telefonların yanısıra örgüt üyelerinin büfelerdeki telefonlar üzerinden yaptıkları haberleşmenin deşifresi için de araştırmaların devam ettiğini ifade etti.

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