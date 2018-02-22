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    İzmir'de yürek sızlatan olay sonrası mağaza sahibi konuştu...

    İHA
    22.02.2018 - 10:49 | Son Güncelleme:

    İzmir’de bir mağazaya girip hırsızlık yapan Suriyeli kadının yanında bulunan çocuğu, annesinin yaptığından utanıp elleriyle yüzünü gizledi. Mağaza sahibi , kadını pazarda yakaladıklarını söyledi, “Bizi gördüğünde çocuk hemen üzerindekileri çıkarmaya başladı. ‘Ellemeyin, alın, anneme dokunmayın, annemi götürmeyin’ demeye başladı. Çocuğun yalvarışına dayanamadık ve şikâyetçi olmadık" dedi.

    İZMİR'in Menderes ilçesinde bir iç giyim mağazasında yürekleri sızlatan bir olay yaşandı. Suriyeli bir kadın, küçük çocuğu ile birlikte girdiği iç giyim mağazasında güvenlik kamerasının açısından çıktığını sanarak elindeki çorap ve benzeri ürünleri poşete doldurdu.

    Mağazadan çıkacakları sırada küçük çocuk annesinin yaptığından utanıp elleriyle yüzünü kapattı.

    Güvenlik kameraları incelendiğinde, kadının daha önce de mağazadan hırsızlık yaptığı tespit edilirken, polis, kadını pazarda yakaladı. Mağaza sahibi Zehra Akciğer (31), küçük çocuk nedeniyle şikâyetçi olmadı.

    YAKALANINCA ÇOCUK ÜZERİNDEKİLERİ ÇIKARMAYA BAŞLADI

    Suriyeli kadını mağazadan çıktıktan sonra pazar yerinde yakaladıklarını anlatan Akciğer, “Çocuk annesi hırsızlık yaparken yüzünü kapatıyor. Annesinin yaptığı şeyden utanıyor. Yüzünü o şekilde kapatıp çıkması çok etkiledi bizi. Bu yüzden de şikâyetçi olmadık. Durumum yok dese, istese buradaki hiçbir esnafın duyarsız kalmayacağını biliyorum. Herkes yardımcı olurdu ama hırsızlık, başkasının emeğini çalmak çok kötü bir şey. İnşallah tekrar böyle bir şey yaşanmaz. Çocuklara kötü bir örnek, belki iki gün sonra annesinden gördüğünü yapacak. Zor ve üzücü bir durum” diye konuştu. Pazaryerinde yakalanınca çocuğun üzerindekileri hemen çıkarttığını söyleyen Akciğer, “ ‘Ellemeyin, alın, anneme dokunmayın, annemi götürmeyin’ demeye başladı. Çocuğun yalvarışına dayanamadık. Allah yola getirsin, inşallah bir daha da böyle bir şey yaşanmasın” dedi.

    Etiketler: Suriye , anne , çocuk , son dakika
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