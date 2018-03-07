İzmir'de yine kaçak dehşeti: 3'ü polis 4 yaralı

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ç'yi, Onur Mahallesi'nde gözaltına almak istedi.

TARTIŞMA ÇIKTI

Bu esnada, gözaltıyı engellemek isteyen şüphelinin yakınlarıyla polisler arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine polis ekipleri havaya ateş etti. Bu sırada, polise mukavemette bulunan şüphelinin yakınlarından Ü.Ç. silahla yaralandı. Daha sonra, şüphelinin yakınları polis otolarına ve polislere taşla saldırdı. Taşlı saldırıda 3 polisin yaralanması üzerine bölgeye takviye ekipler sevk edildi.

DURUMU AĞIR





Yaralı polisler olay yerine gelen sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi. Yaralı Ü.Ç. ise 112 Acil servis ekiplerince kaldırıldığı özel bir hastanedeki müdahalenin ardından Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Ü.Ç'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kavganın sona ermesinin ardından Y.Ç'yi gözaltına aldı. Öte yandan, yaralının bulunduğu hastane önünde polis ekipleri ve şüphelinin yakınları arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

DÜN DE YOKLAMA KAÇAĞI, POLİSİ ŞEHİT ETTİ

İZMİR’de salı günü de Bornova ilçesinde yoklama kaçağı olduğu belirtilen Serhat Ceyhan (21), GBT (Genel Bilgi Tarama) sorgusu yapmak isteyen 2 polis memurunu bıçaklamıştı. Polislerden Mehmet Çelik olay yerinde şehit olurken, Osman Çoban ise yaralanmıştı.