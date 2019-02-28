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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
28.02.2019 - 13:17, Son Güncelleme:

İzmir'de yangın dehşeti: 3 kişi ve kediler alevlerin arasından kurtarıldı

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İzmir'de yangın dehşeti: 3 kişi ve kediler alevlerin arasından kurtarıldı

İzmir’in Bayraklı ilçesinde 2 katlı bir evde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Zamana karşı yarışta itfaiye ekipleri ve vatandaşlar dumanların arasında kalan 3 kişiyi ve 3 kediyi kurtardı. Dışarıya çıkan itfaiye ekipleri ve vatandaşlar içeride dördüncü bir kedinin daha olduğunu öğrenince canlarını tehlikeye atarak o kediyi de kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Bayraklı ilçesi 1651. Sokak'taki 2 katlı bir binada öğle saatlerinde çıkan yangın binayı sardı. Dumanlar kilometrelerce uzaklıktan bile fark edilirken, yangını görenler hemen durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için yoğun çaba harcadı. Bölgedeki vatandaşlar da içeride kalanların olduğunu görünce hayatlarını riske atarak yanan evin içerisine girdi.

Evinin yandığını gören bir kadın ise sinir krizleri geçirdi.

İtfaiye ekipleri ve vatandaşlar, alevlerin arasında kalan Leman Marmara, Ayfer Orbay ve Aşkın Orbay'ı kurtardı. Evde kedilerin de olduğunu gören ekipler, kedileri de kurtardı. Dışarıya çıkartılanlara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yangın sırasında içeride bir kedinin daha olduğunu öğrenen duyarlı bir vatandaş, bir kez daha içeriye girerek dumanların arasından dördüncü kediyi de alarak dışarı çıkarttı. Güçlükle kontrol altına alınan yangında binada büyük maddi hasar oluştu.

"Gözleri görmeyen bir kedi vardı ve onu da ben kucakladım"

Binadaki vatandaşların ve kedilerin kurtarılmasına yardım eden vatandaşlardan Yavuz Çınarlı, "Çay ocağında otururken yangını gördük ve yardım etmek için hemen evin olduğu yere koştuk. Evin içerisindeki insanları tahliye edince evde kedilerin olduğunu söylediler. Biz de onları kurtarmak için içeriye daldık ve onları da çıkardık. Gözleri görmeyen bir kedi vardı ve onu da ben kucakladım. O da yüzümü tırmaladı. Çok şükür hem insanlarda hem de kedilerde bir şey yok" dedi.

Yangından kurtarılan Aşkın Orbay, söndürme çalışmalarını yine yangından kurtarılan kedisiyle birlikte izledi. Yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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