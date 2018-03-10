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    İzmir'de yangın: Bir kişi hayatını kaybetti

    Mehmet GÜNEY/İZMİR (DHA)
    10.03.2018 - 08:27 | Son Güncelleme:

    İZMİR’i Konak ilçesindeki 3 katlı bir apartmanın zemin katındaki işyerinde çıkan yangında dumandan etkilenen Hatice Fakabasmaz (77), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

    Kahramanlar Mahallesi 1397 Sokak’ta, 3 katlı bir apartmanın zemin katındaki motosiklet ekipmanları satılan ve tamiri yapılan işyerinde saat 01.00 sıralarında yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın, içerideki motosikletlerin yakıt depolarında meydana gelen küçük çaplı patlamalarla kısa sürede büyüdü. Bina sakinleri kendilerini dışarı atarken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek, söndürdü.

    Yangında dumandan etkilenen Hatice Fakabasmaz, ambulansla Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Tedaviye alınan Fakabasmaz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Hatice Fakabasmaz’ın cesedi yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

    Mahalle sakinlerinden Yasemin Bozaba, "Ben balkondaydım, birden bir patlama oldu. O esnada bayağı bir gürültüyle patladığı için hemen aşağıya inip itfaiyeyi aradık. Bu arada diğer taraftan patlama sesleri geldi. Motorlar mı, yağ mı, yoksa gaz mı artık bilmiyorum. İkinci katta biri varmış, komşular çıkartmış. Diğer katlarda kimse yoktu. Allah kimsenin başına vermesin" dedi.

    İşyerinin kullanılamaz hale geldiği, binadaki evlerin zarar gördüğü yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

    İzmirde yangın: Bir kişi hayatını kaybetti

    İzmirde yangın: Bir kişi hayatını kaybetti

    Etiketler: İzmir , yangın , Hatice Fakabasmaz , Konak , Yasemin Bozaba , gündem
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