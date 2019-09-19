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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Taylan YILDIRIM/İZMİR (DHA)
19.09.2019 - 12:13, Son Güncelleme:

İzmir'de yanan orman alanı Şubat'a kadar ağaçlandırılacak! İlk fidan 11 Kasım'da dikilecek

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İzmir'de yanan orman alanı Şubat'a kadar ağaçlandırılacak! İlk fidan 11 Kasım'da dikilecek

İzmir'in Karabağlar ilçesinde geçen ay çıkan orman yangınının ardından yaklaşık 1500 hektarlık alanda ağaçlandırma çalışması başladı. Temizlenen yanan alanlara ilk fidan, 11 Kasım'da dikilecek. Şubat ayına kadar bölge tamamen ağaçlandırılacak.

Karabağlar'a bağlı kırsal Tırazlı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda 18 Ağustos'ta çıkan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayılıp Menderes ve Seferihisar ilçelerinin kırsal mahallelerine kadar ulaşan orman yangını, 53 saatte kontrol altına alınıp söndürüldü.

Yangının ardından Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bölgeyi tekrar ağaçlandırmak için çalışmalara başladı. Ekipler, iş makineleriyle yanan ağaçların enkazını temizlerken, sahanın kara görüntüden kurtulması için de yoğun çaba gösteriyor.

İzmirde yanan orman alanı Şubata kadar ağaçlandırılacak İlk fidan 11 Kasımda dikilecek

Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, sahanın temizlenmesinin ardından şebeke çalışması ile bölgeye yeni yollar yapılacak. Ardından da teraslama çalışmalarına başlanacak. Yanan bölgenin tamamen temizlenmesi ve teraslama çalışmasından sonra sahanın geneline asli tür olan kızılçam fidanı dikilecek.

İzmirde yanan orman alanı Şubata kadar ağaçlandırılacak İlk fidan 11 Kasımda dikilecek

Yol ve yangın emniyet şeritlerinin kenarları, olası yangınlar dikkate alınarak ağaçlandırılacak. Buralara yangına dayanıklı olan servi ve meyve ağaçları dikilecek. Bölgede böylece yangın önleme zonu oluşturulacak. Bölgeye ilk fidan, 11 Kasım'da dikilecek ve ağaçlandırma işlemi, şubat ayına kadar tamamlanacak.

İzmirde yanan orman alanı Şubata kadar ağaçlandırılacak İlk fidan 11 Kasımda dikilecek

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