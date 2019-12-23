Ä°zmir'de saat 03.00 sÄ±ralarÄ±nda baÅŸlayan etkili yaÄŸmurda birÃ§ok yeri su bastÄ±. YaÄŸmur suyu taÅŸÄ±ma kanallarÄ±nÄ±n tÄ±kalÄ± olmasÄ± nedeniyle KarÅŸÄ±yaka ilÃ§esinin MaviÅŸehir Mahallesi'nde, lodosla birlikte denize yakÄ±n sitelerdeki apartmanlarÄ±n otoparklarÄ±, bahÃ§eleriÂ sular altÄ±nda kaldÄ±. AraÃ§lar yarÄ±ya kadar suya battÄ±. Sabah iÅŸ yerlerine gitmek iÃ§in kalkanlar, evlerinden Ã§Ä±kamadÄ±. Ä°tfaiye ve belediyeye ait araÃ§lar, sularÄ± tahliye etmeye baÅŸladÄ±. AraÃ§larÄ±n bir kÄ±smÄ± Ã§ekiciler tarafÄ±ndan Ã§ekildi. Cadde ve sokaklar da yaÄŸmur sularÄ±yla doldu. Meteorolojiden alÄ±nan bilgiye gÃ¶re Ä°zmir'de yaÄŸmurun gÃ¼n boyu etkili olmasÄ± bekleniyor.



SÄ°LÄ°VRÄ°'DE DEV DALGALAR YOLLARI SU ALTINDA BIRAKTI

Silivri'de lodosla oluÅŸan dev dalgalar sahili su altÄ±nda bÄ±raktÄ±. Dalgalar nedeniyle balÄ±kÃ§Ä± barÄ±naklarÄ± zarar gÃ¶rdÃ¼.

Silivri'de lodosla dev dalgalar oluÅŸtu. Dalgalar nedeniyle eski festival alanÄ± sahil mevkisi su altÄ±nda kaldÄ±. DalgakÄ±ran mevkisinde dalgalardan dolayÄ± kaldÄ±rÄ±mlar da zarar gÃ¶rdÃ¼. Dev dalgalardan dolayÄ± balÄ±kÃ§Ä± tenteleri koptu, masa ve sandalyeler devrildi. Piri Mehmet PaÅŸa Mahallesi Ä°nÃ¶nÃ¼ caddesinde ise, aÄŸaÃ§lardan kopan dallar bir iÅŸyerinin tabelasÄ±na zarar verdi.





KADIKÃ–Y'DE LODOS AYDINLATMA DÄ°REÄžÄ°NÄ° DEVÄ°RDÄ°

Lodos KadÄ±kÃ¶y'de bir aydÄ±nlatma direÄŸini devirdi. Gece saatlerinde meydana gelen olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybÄ± yaÅŸanmadÄ±.

Ä°stanbul'da dÃ¼n baÅŸlayan lodos sabah saatlerinde de etkisini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. ÃœskÃ¼dar sahilde aralÄ±klarla fÄ±rtÄ±naya dÃ¶nen lodos nedeniyle dev dalgalar oluÅŸurken, deniz ulaÅŸÄ±mÄ± da olumsuz etkilendi. Åžehir hatlarÄ± ve Ä°stanbul Deniz OtobÃ¼sleri (Ä°DO) bazÄ± seferleri iptal etti.

ÅžÄ°DDETLÄ° LODOS TRAFÄ°K LAMBALARINI YERÄ°NDEN Ã‡IKARDI

Â GAZÄ°OSMANPAÅžA'da ÅŸiddetli lodos,Âtrafik lambalarÄ±nÄ± yerinden Ã§Ä±kardÄ±. Sallanan, sadece elektrik kablosunun tuttuÄŸu lambalar kÄ±sa sÃ¼rede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafÄ±ndan gÃ¼venli ÅŸekilde alÄ±ndÄ±.

OlayÂ GaziosmanpaÅŸa'da sabah saat 08:30 sÄ±ralarÄ±nda meydana geldi. Edinilen bilgiye gÃ¶re, Eski Edirne AsfaltÄ± Ã¼zerinde bulunan TopkapÄ±-Habibler tramvayÄ±nÄ±n Uluyol BereÃ§ duraÄŸÄ±nÄ±n yakÄ±nÄ±ndaki direkte bulunan trafik uyarÄ± lambasÄ±, ÅŸiddetli lodosun etkisiyle yerinden Ã§Ä±ktÄ±.Â Ã‡evredeki vatandaÅŸlar sallanan ve tehlike arz eden trafik lambasÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼nce,Â durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. KÄ±sa sÃ¼rede gelen itfaiye ekipleri,Â sadece elektrik kablosunun tuttuÄŸu lambalarÄ± yerinden alarak, belediye ekiplerine haber verdi.



AYDINLATMA DÄ°REÄžÄ° DEVRÄ°LDÄ°

FÄ±rtÄ±na nedeniyle KadÄ±kÃ¶y BostancÄ± Mahallesi Balkan Sokak Ã¼zerinde bir aydÄ±nlatma direÄŸi devrildi. Gece meydana gelen olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybÄ± yaÅŸanmadÄ±. Polis ekipleri tedbir amaÃ§lÄ± gÃ¼venlik ÅŸerdi Ã§ekerek sokaÄŸÄ± trafiÄŸe kapattÄ±. GÃ¶revlilerin Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±nda direk yoldan kaldÄ±rÄ±larak sokak tekrar trafiÄŸe aÃ§Ä±ldÄ±.