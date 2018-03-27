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    İzmir'de vapur seferleri yeniden başladı

    AA
    27.03.2018 - 07:20 | Son Güncelleme:

    İzmir'de fırtına nedeniyle iptal edilen vapur seferleri normale döndü.

    İZDENİZ internet sitesinden yapılan açıklamada, körfezde etkili olan olumsuz hava koşulları dolayısıyla dün saat 15.00'te iptal edilen yolcu gemileri ve arabalı vapur seferlerinin yeniden başladığı bildirildi.

    Etiketler: İzmir , vapur seferleri , fırtına , NoMobil , gündem
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