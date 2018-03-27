İzmir'de vapur seferleri yeniden başladı

İZDENİZ internet sitesinden yapılan açıklamada, körfezde etkili olan olumsuz hava koşulları dolayısıyla dün saat 15.00'te iptal edilen yolcu gemileri ve arabalı vapur seferlerinin yeniden başladığı bildirildi.
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