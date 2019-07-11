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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Cevdet ŞEN/KINIK (İzmir) (DHA)
11.07.2019 - 09:26, Son Güncelleme:

İzmir'de üzerlerine yıldırım düşen baba ve kızı öldü... Kuzey Ege'yi fırtına vurdu

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Fırtına ve sağanak yağış Türkiye'yi etkisi altına aldı. İzmir'in Kınık ilçesinde tütüncülük yaparak geçimini sağlayan Bayram Türkmen (47) ile kızı Tülin Türkmen (14), etkili olan sağanak sırasında kurutmak için dışarı bıraktıkları tütünlerin üzerini örtmek isterken yıldırım düşmesi sonucu öldü. Bu arada, yaklaşık 15 dakika etkili olan sağanak yağış nedeniyle Dündarlı ve Poyracık meralarındaki domates kurutma sergilerinde çalışan işçilerin kaldığı seraları su bastı. Seralardan çıkartılan aralarında çocukların da bulunduğu 200 kişi kapalı spor salonuna yerleştirildi. Balıkesir'in Edremit Körfezi'nde de yağışla birlikte etkili olan fırtına ve sağanak nedeniyle ağaçlar devrildi, iş yerlerinin tenteleri ile şemsiyeleri uçtu.

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  • Sağanak ve fırtına yurdu etkisi altına aldı
  • Sağanak ve fırtına yurdu etkisi altına aldı
  • Sağanak ve fırtına yurdu etkisi altına aldı
  • Sağanak ve fırtına yurdu etkisi altına aldı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, saat 02.00 sıralarında kırsal Hamzalı Mahallesi Su Deposu mevkiinde meydana geldi. Geçimini tütüncülük yaparak sağlayan 3 çocuk babası Bayram Türkmen, ilçede etkili olan sağanak yağış nedeniyle kurutmak için beklediği tütünlerinin üzerini örtmek için yaşadıkları barakadan çıktı. Yanına kızı Tülin Türkmen'i de alan Türkmen, tütünlerin üzerini örterken üzerlerine yıldırım düştü. Bayram Türkmen ve kızı Tülin Türkmen ağır yaralanırken yakınları sağlık ekiplerine haber verdi.

Bölgeye sevk edilen ambulans çamura saplandı. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından çamurdan kurtarılan ambulans, olay yerine ulaştı. Ekiplerin yaptığı kontrolde baba ve kızının yaşamını yitirdiği belirlendi. Bayram ve kızı Tülin Türkmen'in cansız bedenleri, Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

SERALARI SU BASTI, 200 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Bu arada, yaklaşık 15 dakika etkili olan sağanak yağış nedeniyle Dündarlı ve Poyracık meralarındaki domates kurutma sergilerinde çalışan işçilerin kaldığı seraları su bastı. Kınık Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Kınık itfaiye ekipleri tarafından seralardan çıkartılan aralarında çocukların da bulunduğu 200 kişi, Gençlik Spor Müdürlüğü'ne ait Poyracık Kapalı Spor Salonu'na yerleştirildi. Kınık Belediyesi tarafından 200 kişilik gruba gıda ve giyim yardımı yapıldı.

Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, "Aşırı yağış sonucu yaşanan su baskınlarının haber alınmasıyla beraber Kınık Belediye Başkanlığı, Kınık Kaymakamlığı, AFAD İzmir Büyükşehir İtfaiyesi ve tüm resmi kurumlar ile koordineli bir şekilde çalışarak 200 kişi mahsur kaldıkları yerden alınarak Poyracık'taki kapalı spor salonuna yerleştirildi. Belediyemiz fırını ve sosyal tesislerinden 200 kişinin ihtiyaçları karşılanmıştır Hamzalı Mahallesi'nde meydana gelen Yıldırım düşmesi sonucu 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir, hayatını kaybeden Bayram Türkmen ile kızı Tülin Türkmen'e Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.

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KUZEY EGE'Yİ FIRTINA VURDU

Kuzey Ege sahillerinde saat 01.30'dan sonra yağışla birlikte kuvvetli fırtına etkili oldu. Başta Ayvalık ilçesi olmak üzere Burhaniye'nin Ören Mahallesi ile Edremit'in Akçay, Güre ve Altınoluk sahillerindeki işletmeler, fırtınadan olumsuz etkilendi. Denize cephesi olan iş yerlerinin vitrin camlarının kırıldığı fırtınada ağaçlar yerinden söküldü, sahil bölgesindeki bazı işletmelerin tenteleri, şemsiye ve şezlongları uçtu.

İzmirde üzerlerine yıldırım düşen baba ve kızı öldü... Kuzey Egeyi fırtına vurdu

Ayvalık Meteoroloji İstasyonu’nun karşısında bulunan marinada ağaçlar devrilirken, Altınova ve Sahilkent mahallelerinde de park halindeki otomobillerin üzerine ağaçlar devrildi. İş yerlerinde hasarın meydana geldiği fırtınada, enerji nakil hatlarındaki tellerin kopması sonucu Altınova, Akçay ve Altınoluk'ta elektrik kesintileri yaşandı. Bazı tekneler zarar görürken, Ayvalık SSK Sitesi sahilindeki mendireklerde mahsur kalan 5 kişi, fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından yüzerek kıyıya çıkabildi.

İzmirde üzerlerine yıldırım düşen baba ve kızı öldü... Kuzey Egeyi fırtına vurdu

Belediye ekipleri, fırtınanın neden olduğu hasarı belirlemek için bölgede çalışma başlattı. (Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir - DHA)

İzmirde üzerlerine yıldırım düşen baba ve kızı öldü... Kuzey Egeyi fırtına vurdu

TEKİRDAĞ'DA ANİDEN BAŞLAYAN SAĞANAK NEDENİYLE TRAFİK AKSADI

Tekirdağ'da sabah saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte aniden başlayan ve zaman zaman etkisini arttıran sağanak nedeniyle bazı yollarda su birikintisi oluştu. Hükümet, Muratlı ve Namık Kemal caddelerinde sağanak nedeniyle zaman zaman trafik akışı aksadı.

Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, ıslanmamak için bina girişlerine ve otobüs duraklarına sığındı.

Hava sıcaklığının 16 derece ölçüldüğü kentte, yağışın gün boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor. (AA)

 

 

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