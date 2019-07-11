İzmir'de üzerlerine yıldırım düşen baba ve kızı öldü... Kuzey Ege'yi fırtına vurdu
Fırtına ve sağanak yağış Türkiye'yi etkisi altına aldı. İzmir'in Kınık ilçesinde tütüncülük yaparak geçimini sağlayan Bayram Türkmen (47) ile kızı Tülin Türkmen (14), etkili olan sağanak sırasında kurutmak için dışarı bıraktıkları tütünlerin üzerini örtmek isterken yıldırım düşmesi sonucu öldü. Bu arada, yaklaşık 15 dakika etkili olan sağanak yağış nedeniyle Dündarlı ve Poyracık meralarındaki domates kurutma sergilerinde çalışan işçilerin kaldığı seraları su bastı. Seralardan çıkartılan aralarında çocukların da bulunduğu 200 kişi kapalı spor salonuna yerleştirildi. Balıkesir'in Edremit Körfezi'nde de yağışla birlikte etkili olan fırtına ve sağanak nedeniyle ağaçlar devrildi, iş yerlerinin tenteleri ile şemsiyeleri uçtu.
Olay, saat 02.00 sıralarında kırsal Hamzalı Mahallesi Su Deposu mevkiinde meydana geldi. Geçimini tütüncülük yaparak sağlayan 3 çocuk babası Bayram Türkmen, ilçede etkili olan sağanak yağış nedeniyle kurutmak için beklediği tütünlerinin üzerini örtmek için yaşadıkları barakadan çıktı. Yanına kızı Tülin Türkmen'i de alan Türkmen, tütünlerin üzerini örterken üzerlerine yıldırım düştü. Bayram Türkmen ve kızı Tülin Türkmen ağır yaralanırken yakınları sağlık ekiplerine haber verdi.
Bölgeye sevk edilen ambulans çamura saplandı. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından çamurdan kurtarılan ambulans, olay yerine ulaştı. Ekiplerin yaptığı kontrolde baba ve kızının yaşamını yitirdiği belirlendi. Bayram ve kızı Tülin Türkmen'in cansız bedenleri, Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
SERALARI SU BASTI, 200 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ
Bu arada, yaklaşık 15 dakika etkili olan sağanak yağış nedeniyle Dündarlı ve Poyracık meralarındaki domates kurutma sergilerinde çalışan işçilerin kaldığı seraları su bastı. Kınık Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Kınık itfaiye ekipleri tarafından seralardan çıkartılan aralarında çocukların da bulunduğu 200 kişi, Gençlik Spor Müdürlüğü'ne ait Poyracık Kapalı Spor Salonu'na yerleştirildi. Kınık Belediyesi tarafından 200 kişilik gruba gıda ve giyim yardımı yapıldı.
Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, "Aşırı yağış sonucu yaşanan su baskınlarının haber alınmasıyla beraber Kınık Belediye Başkanlığı, Kınık Kaymakamlığı, AFAD İzmir Büyükşehir İtfaiyesi ve tüm resmi kurumlar ile koordineli bir şekilde çalışarak 200 kişi mahsur kaldıkları yerden alınarak Poyracık'taki kapalı spor salonuna yerleştirildi. Belediyemiz fırını ve sosyal tesislerinden 200 kişinin ihtiyaçları karşılanmıştır Hamzalı Mahallesi'nde meydana gelen Yıldırım düşmesi sonucu 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir, hayatını kaybeden Bayram Türkmen ile kızı Tülin Türkmen'e Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.
Kuzey Ege sahillerinde saat 01.30'dan sonra yağışla birlikte kuvvetli fırtına etkili oldu. Başta Ayvalık ilçesi olmak üzere Burhaniye'nin Ören Mahallesi ile Edremit'in Akçay, Güre ve Altınoluk sahillerindeki işletmeler, fırtınadan olumsuz etkilendi. Denize cephesi olan iş yerlerinin vitrin camlarının kırıldığı fırtınada ağaçlar yerinden söküldü, sahil bölgesindeki bazı işletmelerin tenteleri, şemsiye ve şezlongları uçtu.
Ayvalık Meteoroloji İstasyonu’nun karşısında bulunan marinada ağaçlar devrilirken, Altınova ve Sahilkent mahallelerinde de park halindeki otomobillerin üzerine ağaçlar devrildi. İş yerlerinde hasarın meydana geldiği fırtınada, enerji nakil hatlarındaki tellerin kopması sonucu Altınova, Akçay ve Altınoluk'ta elektrik kesintileri yaşandı. Bazı tekneler zarar görürken, Ayvalık SSK Sitesi sahilindeki mendireklerde mahsur kalan 5 kişi, fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından yüzerek kıyıya çıkabildi.
Belediye ekipleri, fırtınanın neden olduğu hasarı belirlemek için bölgede çalışma başlattı. (Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir - DHA)
TEKİRDAĞ'DA ANİDEN BAŞLAYAN SAĞANAK NEDENİYLE TRAFİK AKSADI
Tekirdağ'da sabah saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte aniden başlayan ve zaman zaman etkisini arttıran sağanak nedeniyle bazı yollarda su birikintisi oluştu. Hükümet, Muratlı ve Namık Kemal caddelerinde sağanak nedeniyle zaman zaman trafik akışı aksadı.
Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, ıslanmamak için bina girişlerine ve otobüs duraklarına sığındı.
Hava sıcaklığının 16 derece ölçüldüğü kentte, yağışın gün boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor. (AA)
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