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    İzmir'de torbacı operasyonu! Hepsi yakalandı

    Hürriyet Haber
    18.05.2018 - 14:38 | Son Güncelleme:

    Konak'ta "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı

    İzmir'in Konak ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda açılmayan kapılar koçbaşıyla kırıldı. Narkotim motorize ekiplerinin de katıldığı operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, bin 70 uyuşturucu hap, 310 gram esrar ve 5 gram bonzai ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı. Öte yandan operasyon, drone ile havadan da görüntülendi.

    Etiketler: gündem
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