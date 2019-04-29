İzmir'de terör operasyonu: 7 gözaltı
İzmir'de polisin sol terör örgütlerine yönelik düzenlediği operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, bu sabah kent genelinde sol terör örgütleri DHKP-C, MLKP, DKP/BÖG'e yönelik operasyon düzenledi. Teknik ve fiziki takip sonucunda belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda örgüt üyesi oldukları tespit edilen 7 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda hakkında toplatma kararı bulunan çok sayıda örgütsel yayın ve dijital materyal ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere TEM şubeye götürüldü.
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