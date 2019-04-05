İzmir'de terör operasyonu
İzmir'in Tire ilçesinde terör örgütü PKK/PYD'nin propagandasını yaptığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karateke Mahallesi'nde ikamet eden R.Y'nin PKK/PYD'nin propagandasını yaptığını tespit etti. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle düzenlenen operasyonda zanlı gözaltına alındı.
Şüphelinin adresinde yapılan aramada bir ruhsatsız otomatik av tüfeği ile dizüstü bilgisayar ve cep telefonu ele geçirildi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle