İzmir'de terör operasyonu

Kentte bombalı ve silahlı eylem arayışında oldukları bilgilerinin elde edilmesi üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan arama ve yakalama kararıyla 2 hafta önce Özel Harekat Şubesi ve helikopter destekli yapılan operasyonda, örgüt üyeleri saklandıkları hücre evinde yakalanmıştı.



EV VE İŞ YERLERİNDEN



Örgüt üyelerinin yakalandığı Buca bölgesinde bir ev ve işyerinde ayrıca yine örgüt mensupları tarafından hücre evi olarak kullanılan Çiğli Güzeltepe’de bulunan bir evde yapılan aramada; 2 adet tahrip gücü yüksek boru tipi bomba ve çok miktarda bomba yapımında kullanılan patlayıcı malzeme, uzaktan kumanda sistemi, kablo ve pil, dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildiği ortaya çıktı. Yine söz konusu şüphelilerin kullanılan araç içerisinde yapılan aramada eylemlerde kullanılmak için kitap içerisinin oyularak zula haline getirilen düzenekte 1 adet 7,65 mm tabanca, araç içerisinde saklanmış vaziyette 1 adet 9 mm tabanca, 1 adet av tüfeği ve silahlara ait çok miktarda mermi ve fişek ele geçirildiği öğrenildi.