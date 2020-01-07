MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİzmir'de terör operasyonu: 12 gözaltı
GeriGündem İzmir'de terör operasyonu: 12 gözaltı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 07.01.2020 - 09:06,Son Güncelleme:/

İzmir'de terör operasyonu: 12 gözaltı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İzmir'de terör operasyonu: 12 gözaltı

İZMİR'de, bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda örgüt adına faaliyet gösterdikleri belirlenen 12 şüpheli yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, bu sabah bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon başlattı. Kent merkezi ve Menemen ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi.

Operasyonda örgüt adına faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler Sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle