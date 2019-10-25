İzmir'de sular ne zaman gelecek? İZSU su kesintisi programı
İzmir'de planlı su kesintileri yaşanıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), su kesintisi programını resmi sayfası üzerinden paylaştı. Buna göre, şehrin bazı ilçelerinde planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su verilemeyecek. Peki, İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte, İZSU su kesintisi programı
İzmir'de ikamet eden vatandaşların ana gündem konularından biri de su kesintisi oldu. İzmir'in bazı ilçelerinde branşman arızası, bağlantı çalışması, ana boru arızası, müteahhit çalışması gibi nedenlerle su kesintisi yaşanıyor. Bornova, Çeşme, Menemen, Ödemiş ve Tire'ye su verilemiyor. Peki, İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte, 25 Ekim İZSU su kesintisi programı
BORNOVA
İNÖNÜ
25.10.2019 saat 11:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
Branşman Arızası
751SOKAK KAPATILDI..MÜTAHİT.
ÇEŞME
GERMİYAN
24.09.2019 saat 16:00 ile 31.10.2019 saat 17:00 arasında yaklaşık 37 gün 1 saat su kesintisi olacaktır.
Bağlantı Çalışması
MARTI SİTESİ 27000, 27001, 27002, 27003, 27007 SOKAKLARDA YENİ SU HATTINA GEÇİŞ YAPILDIĞINDAN DOLAYI, ESKİ SEBEKE HATTI DEVREDEN ÇIKARILMIŞIR. ESKİ ŞEBEKEDEN SU ALAMAYAN ABONELERİMİZİN İVEDİKLE SAYAÇ YERLERİNİ PARSEL DIŞINA HAZIRLAYARAK, İRTİBAT NUMARAMIZ OLAN 293 7221 NOLU NUMARAMIZA BİLGİ VERİLDİĞİ TAKDİRDE SU BAGLANTINIZ PROGRAM DAHİLİNDE YAPILACAKTIR.
ÇEŞME
ARDIÇ
23.09.2019 saat 09:00 ile 31.10.2019 saat 17:00 arasında yaklaşık 38 gün 8 saat su kesintisi olacaktır.
Bağlantı Çalışması
ARDIÇ BÖLGESİ 5475, 5488, 5438, 5486, 5479 , 5482, 5476, 5231, 5217,5245, 5237 ,5236, 5238 SOKAKLARDA YENİ SU HATTINA GEÇİŞ YAPILDIĞINDAN DOLAYI, ESKİ SEBEKE HATTI DEVREDEN ÇIKARILMIŞIR. ESKİ ŞEBEKEDEN SU ALAMAYAN ABONELERİMİZİN İVEDİKLE SAYAÇ YERLERİNİ PARSEL DIŞINA HAZIRLAYARAK, İRTİBAT NUMARAMIZ OLAN 293 7221 NOLU NUMARAMIZA BİLGİ VERİLDİĞİ TAKDİRDE SU BAGLANTINIZ PROGRAM DAHİLİNDE YAPILACAKTIR
KONAK
GÖZTEPE, GÜZELYALI, ÇANKAYA, MİTHATPAŞA
25.10.2019 saat 11:10 ile 14:00 arasında yaklaşık 2 saat 50 dakika su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Arızası
99/1 SOKAK NO:2
MENEMEN
EMİRALEM MERKEZ, DEĞİRMENDERE, YAYLA, KIR
25.10.2019 saat 10:45 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.
Müteahhit Çalışması
MENEMEN
GAZİ MUSTAFA KEMAL, İNÖNÜ, 85.YIL CUMHURİYET
25.10.2019 saat 11:15 ile 15:15 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
Müteahhit Çalışması
MENEMEN
MALTEPE SB
25.10.2019 saat 10:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
Yangın Hidrantı
MALTEPEDE BULUNAN TÜM ABONELERİMİZ ETKİLENİR
ÖDEMİŞ
ÇAYLI
25.10.2019 saat 10:40 ile 17:00 arasında yaklaşık 6 saat 20 dakika su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Arızası
ÖDEMİŞ İLÇESİ ÇAYLI MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASINDAN DOLAYI MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR
TİRE
İHSANİYE, İPEKÇİLER, DUATEPE, İSTİKLAL
25.10.2019 saat 11:30 ile 15:00 arasında yaklaşık 3 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Arızası
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