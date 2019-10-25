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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
25.10.2019 - 12:09, Son Güncelleme:

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İZSU su kesintisi programı

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İzmir'de sular ne zaman gelecek? İZSU su kesintisi programı

İzmir'de planlı su kesintileri yaşanıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), su kesintisi programını resmi sayfası üzerinden paylaştı. Buna göre, şehrin bazı ilçelerinde planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su verilemeyecek. Peki, İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte, İZSU su kesintisi programı

İzmir'de ikamet eden vatandaşların ana gündem konularından biri de su kesintisi oldu. İzmir'in bazı ilçelerinde branşman arızası, bağlantı çalışması, ana boru arızası, müteahhit çalışması gibi nedenlerle su kesintisi yaşanıyor. Bornova, Çeşme, Menemen, Ödemiş ve Tire'ye su verilemiyor. Peki, İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte, 25 Ekim İZSU su kesintisi programı

BORNOVA

İNÖNÜ

25.10.2019 saat 11:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

Branşman Arızası

751SOKAK KAPATILDI..MÜTAHİT.

ÇEŞME

GERMİYAN

24.09.2019 saat 16:00 ile 31.10.2019 saat 17:00 arasında yaklaşık 37 gün 1 saat su kesintisi olacaktır.

Bağlantı Çalışması

MARTI SİTESİ 27000, 27001, 27002, 27003, 27007 SOKAKLARDA YENİ SU HATTINA GEÇİŞ YAPILDIĞINDAN DOLAYI, ESKİ SEBEKE HATTI DEVREDEN ÇIKARILMIŞIR. ESKİ ŞEBEKEDEN SU ALAMAYAN ABONELERİMİZİN İVEDİKLE SAYAÇ YERLERİNİ PARSEL DIŞINA HAZIRLAYARAK, İRTİBAT NUMARAMIZ OLAN 293 7221 NOLU NUMARAMIZA BİLGİ VERİLDİĞİ TAKDİRDE SU BAGLANTINIZ PROGRAM DAHİLİNDE YAPILACAKTIR.

ÇEŞME

ARDIÇ

23.09.2019 saat 09:00 ile 31.10.2019 saat 17:00 arasında yaklaşık 38 gün 8 saat su kesintisi olacaktır.

Bağlantı Çalışması

ARDIÇ BÖLGESİ 5475, 5488, 5438, 5486, 5479 , 5482, 5476, 5231, 5217,5245, 5237 ,5236, 5238 SOKAKLARDA YENİ SU HATTINA GEÇİŞ YAPILDIĞINDAN DOLAYI, ESKİ SEBEKE HATTI DEVREDEN ÇIKARILMIŞIR. ESKİ ŞEBEKEDEN SU ALAMAYAN ABONELERİMİZİN İVEDİKLE SAYAÇ YERLERİNİ PARSEL DIŞINA HAZIRLAYARAK, İRTİBAT NUMARAMIZ OLAN 293 7221 NOLU NUMARAMIZA BİLGİ VERİLDİĞİ TAKDİRDE SU BAGLANTINIZ PROGRAM DAHİLİNDE YAPILACAKTIR

 

KONAK

GÖZTEPE, GÜZELYALI, ÇANKAYA, MİTHATPAŞA

25.10.2019 saat 11:10 ile 14:00 arasında yaklaşık 2 saat 50 dakika su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

99/1 SOKAK NO:2

MENEMEN

EMİRALEM MERKEZ, DEĞİRMENDERE, YAYLA, KIR

25.10.2019 saat 10:45 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.

Müteahhit Çalışması

 

MENEMEN

GAZİ MUSTAFA KEMAL, İNÖNÜ, 85.YIL CUMHURİYET

25.10.2019 saat 11:15 ile 15:15 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

Müteahhit Çalışması

 

MENEMEN

MALTEPE SB

25.10.2019 saat 10:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Yangın Hidrantı

MALTEPEDE BULUNAN TÜM ABONELERİMİZ ETKİLENİR

 

ÖDEMİŞ

ÇAYLI

25.10.2019 saat 10:40 ile 17:00 arasında yaklaşık 6 saat 20 dakika su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

ÖDEMİŞ İLÇESİ ÇAYLI MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASINDAN DOLAYI MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR

TİRE

İHSANİYE, İPEKÇİLER, DUATEPE, İSTİKLAL

25.10.2019 saat 11:30 ile 15:00 arasında yaklaşık 3 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

 
             

 

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