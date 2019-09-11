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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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11.09.2019 - 10:42, Son Güncelleme:

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İZSU su kesintisi programı

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İzmir'de sular ne zaman gelecek? İZSU su kesintisi programı

İzmir'in pek çok ilçesinde branşman arızası, ana boru arızası, elektrik arızası gibi nedenlerle su kesintisi yaşanıyor. Kesintilerin yaşandığı ilçelerde ikamet eden vatandaşlar, suların ne zaman geleceğini internet üzerinden araştırıyor. Peki, İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte İZSU su kesintisi programı

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından yayınlanan planlanan su kesintileri listesine göre, Bornova, Çiğli, Dikili, Karaburun, Konak, Karşıyaka, Selçuk, Torbalı, Tire ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. Peki, kesintiler ne kadar devam edecek? İZSU, kesintiden etkilenecek bölgeleri ve saat aralığı bilgisini resmi sayfası üzerinden duyurdu. İşte, 11 Eylül tarihli kesinti programı...

 

 

 

 

 

BORNOVA

KIZILAY

11.09.2019 saat 09:15 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 45 dakika su kesintisi olacaktır.

Branşman Arızası

475 SOKAK VANASI KAPATILDI.

ÇİĞLİ

BALATÇIK

11.09.2019 saat 10:00 ile 11:15 arasında yaklaşık 1 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.

Branşman Arızası

HAVAALANI CAD. TEKEL LOJMANLARI ÖNÜ ÇALIŞMA NEDENİ İLE 1671/1 X 8788/1 KVŞ. VANA KAPATILDI...

DİKİLİ

ÇANDARLI

10.09.2019 saat 21:30 ile 11.09.2019 saat 11:00 arasında yaklaşık 13 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

ÇANDARLI DENİZKÖY YOLUNDA MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE ÇANDARLI SİTELER BÖLGESİNDE SU KESİNİTİSİ YAŞANACAKTIR

FOÇA

CUMHURİYET

11.09.2019 saat 10:05 ile 14:00 arasında yaklaşık 3 saat 55 dakika su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

DONATKENT SİTESİNDE BULUNAN TÜM ABONELERİMİZ ETKİLENİR

GÜZELBAHÇE

YELKİ

11.09.2019 saat 10:15 ile 12:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Branşman Arızası

2101 YAMAÇEVLER GİRİŞİ VANA KAPALI

KARABURUN

İSKELE

11.09.2019 saat 09:30 ile 13:30 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

İSKELE MAHALLESİ SİESTA KÜME EVLERİ BURGAZ ARKASI CADDESİNDE ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.

KARŞIYAKA

BOSTANLI

11.09.2019 saat 09:45 ile 11:15 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

Branşman Arızası

2018 SOKAK İÇİ ÇALIŞMA NEDENİ İLE C.TOPEL CAD. X 2018 KVŞ. VANA KAPATILDI...

KONAK

KEMAL REİS, KILIÇ REİS

11.09.2019 saat 08:50 ile 18:00 arasında yaklaşık 9 saat 10 dakika su kesintisi olacaktır.

Şebeke Yenileme/Döşeme

HALİL RIFAT PAŞA CADDESİ İÇİ ŞEBEKE YENİLEMESİ İÇİN

KONAK

AKIN SİMAV, MİTHATPAŞA, KEMAL REİS, TURGUT REİS, KILIÇ REİS, BARBAROS

11.09.2019 saat 09:25 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat 35 dakika su kesintisi olacaktır.

Yangın Hidrantı

MİTHAT PAŞA CAD MESLEK LİSESİ ÖNÜ

KONAK

26 AĞUSTOS, MİLLET

11.09.2019 saat 09:45 ile 12:45 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

2375 SOKAK NO.5 İÇİN

SELÇUK

14 MAYIS

11.09.2019 saat 09:55 ile 15:45 arasında yaklaşık 5 saat 50 dakika su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

41022,4118 VE YENİKENT KOMPLE SU KESİNTİSİ.

SELÇUK

14 MAYIS

11.09.2019 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

4025,KUBİLETİ CADDESİ VE BAĞLI KOLLARDA SU KESİNTİSİ

SELÇUK

ATATÜRK

11.09.2019 saat 09:00 ile 18:00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.

Diğer

ŞEHİT ER ERCÜMENT BOZDOGAN CAD.VE BÜTÜN BAĞLI KOLLARDA DOĞAL GAZ CALIŞMASI YAPILMASINDAN DOLAYI ESKİ SU ŞEBEKESİ İPTALİ

TİRE

DERE, DUATEPE

11.09.2019 saat 09:30 ile 13:45 arasında yaklaşık 4 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

 

TORBALI

MUSTAFA KEMAL PAŞA

10.09.2019 saat 18:20 ile 11.09.2019 saat 12:20 arasında yaklaşık 18 saat su kesintisi olacaktır.

Müteahhit Çalışması

AYRANCILAR, TÜRKMENKÖY, mütahit çalışmasından dolayı yol çökmesi ve ana boru arızası nedeniyle su kesintisi olacaktır.SÜRE BELLİ DEGİL,

TORBALI

İNÖNÜ, TÜRKMENKÖY

10.09.2019 saat 15:00 ile 11.09.2019 saat 12:00 arasında yaklaşık 21 saat su kesintisi olacaktır.

Şebeke Yenileme/Döşeme

ŞEBEKE YENİLEME ÇALIŞMASI NEDENİYLE AYRANCILARA SU VERİLEMEYECEKTİR...SÜRE BELLİ DEGİL,

TORBALI

KARŞIYAKA

11.09.2019 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Elektrik Arızası

PANO YENİLEME ÇALIŞMASI NEDENİYLE SU VERİLEMEYECEKTİR...

 

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