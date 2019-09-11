İzmir'de sular ne zaman gelecek? İZSU su kesintisi programı
İzmir'in pek çok ilçesinde branşman arızası, ana boru arızası, elektrik arızası gibi nedenlerle su kesintisi yaşanıyor. Kesintilerin yaşandığı ilçelerde ikamet eden vatandaşlar, suların ne zaman geleceğini internet üzerinden araştırıyor. Peki, İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte İZSU su kesintisi programı
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından yayınlanan planlanan su kesintileri listesine göre, Bornova, Çiğli, Dikili, Karaburun, Konak, Karşıyaka, Selçuk, Torbalı, Tire ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. Peki, kesintiler ne kadar devam edecek? İZSU, kesintiden etkilenecek bölgeleri ve saat aralığı bilgisini resmi sayfası üzerinden duyurdu. İşte, 11 Eylül tarihli kesinti programı...
BORNOVA
KIZILAY
11.09.2019 saat 09:15 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 45 dakika su kesintisi olacaktır.
Branşman Arızası
475 SOKAK VANASI KAPATILDI.
ÇİĞLİ
BALATÇIK
11.09.2019 saat 10:00 ile 11:15 arasında yaklaşık 1 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.
Branşman Arızası
HAVAALANI CAD. TEKEL LOJMANLARI ÖNÜ ÇALIŞMA NEDENİ İLE 1671/1 X 8788/1 KVŞ. VANA KAPATILDI...
DİKİLİ
ÇANDARLI
10.09.2019 saat 21:30 ile 11.09.2019 saat 11:00 arasında yaklaşık 13 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Arızası
ÇANDARLI DENİZKÖY YOLUNDA MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE ÇANDARLI SİTELER BÖLGESİNDE SU KESİNİTİSİ YAŞANACAKTIR
FOÇA
CUMHURİYET
11.09.2019 saat 10:05 ile 14:00 arasında yaklaşık 3 saat 55 dakika su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Arızası
DONATKENT SİTESİNDE BULUNAN TÜM ABONELERİMİZ ETKİLENİR
GÜZELBAHÇE
YELKİ
11.09.2019 saat 10:15 ile 12:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
Branşman Arızası
2101 YAMAÇEVLER GİRİŞİ VANA KAPALI
KARABURUN
İSKELE
11.09.2019 saat 09:30 ile 13:30 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Arızası
İSKELE MAHALLESİ SİESTA KÜME EVLERİ BURGAZ ARKASI CADDESİNDE ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.
KARŞIYAKA
BOSTANLI
11.09.2019 saat 09:45 ile 11:15 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
Branşman Arızası
2018 SOKAK İÇİ ÇALIŞMA NEDENİ İLE C.TOPEL CAD. X 2018 KVŞ. VANA KAPATILDI...
KONAK
KEMAL REİS, KILIÇ REİS
11.09.2019 saat 08:50 ile 18:00 arasında yaklaşık 9 saat 10 dakika su kesintisi olacaktır.
Şebeke Yenileme/Döşeme
HALİL RIFAT PAŞA CADDESİ İÇİ ŞEBEKE YENİLEMESİ İÇİN
KONAK
AKIN SİMAV, MİTHATPAŞA, KEMAL REİS, TURGUT REİS, KILIÇ REİS, BARBAROS
11.09.2019 saat 09:25 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat 35 dakika su kesintisi olacaktır.
Yangın Hidrantı
MİTHAT PAŞA CAD MESLEK LİSESİ ÖNÜ
KONAK
26 AĞUSTOS, MİLLET
11.09.2019 saat 09:45 ile 12:45 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Arızası
2375 SOKAK NO.5 İÇİN
SELÇUK
14 MAYIS
11.09.2019 saat 09:55 ile 15:45 arasında yaklaşık 5 saat 50 dakika su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Arızası
41022,4118 VE YENİKENT KOMPLE SU KESİNTİSİ.
SELÇUK
14 MAYIS
11.09.2019 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Arızası
4025,KUBİLETİ CADDESİ VE BAĞLI KOLLARDA SU KESİNTİSİ
SELÇUK
ATATÜRK
11.09.2019 saat 09:00 ile 18:00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.
Diğer
ŞEHİT ER ERCÜMENT BOZDOGAN CAD.VE BÜTÜN BAĞLI KOLLARDA DOĞAL GAZ CALIŞMASI YAPILMASINDAN DOLAYI ESKİ SU ŞEBEKESİ İPTALİ
TİRE
DERE, DUATEPE
11.09.2019 saat 09:30 ile 13:45 arasında yaklaşık 4 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Arızası
TORBALI
MUSTAFA KEMAL PAŞA
10.09.2019 saat 18:20 ile 11.09.2019 saat 12:20 arasında yaklaşık 18 saat su kesintisi olacaktır.
Müteahhit Çalışması
AYRANCILAR, TÜRKMENKÖY, mütahit çalışmasından dolayı yol çökmesi ve ana boru arızası nedeniyle su kesintisi olacaktır.SÜRE BELLİ DEGİL,
TORBALI
İNÖNÜ, TÜRKMENKÖY
10.09.2019 saat 15:00 ile 11.09.2019 saat 12:00 arasında yaklaşık 21 saat su kesintisi olacaktır.
Şebeke Yenileme/Döşeme
ŞEBEKE YENİLEME ÇALIŞMASI NEDENİYLE AYRANCILARA SU VERİLEMEYECEKTİR...SÜRE BELLİ DEGİL,
TORBALI
KARŞIYAKA
11.09.2019 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
Elektrik Arızası
PANO YENİLEME ÇALIŞMASI NEDENİYLE SU VERİLEMEYECEKTİR...
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