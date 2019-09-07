İzmir'de sular ne zaman gelecek? İZSU su kesintisi programı
İzmir'in bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. Planlı, bakım-onarım ve arıza giderimi için yapılan çalışmalar nedeniyle Çeşme, Konak, Menderes, Menemen ve Ödemiş ilçelerine su verilemiyor. Bu bölgelerde ikamet eden vatandaşlar internet üzerinden araştırma yapıyor. Peki, İzmir'de sular ne zaman gelecek? İZSU su kesintisi programı
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından yayınlanan planlanan su kesintileri listesine göre, Çeşme, Konak, Menderes ve Ödemiş ilçelerine ana boru arızası, Menemen'e ise müteahhit çalışması nedeniyle su verilemiyor. Peki, İzmir'de sular ne zaman gelecek? İZSU su kesintisi programı
ÇEŞME
ALAÇATI
07.09.2019 saat 02:10 ile 12:00 arasında yaklaşık 9 saat 50 dakika su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Arızası
14030 SK. 14031 SK 14035 SK VE CİVARLARINDA ANA BORU ARIZASI SEBEBİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.
ÇEŞME
DALYAN
07.09.2019 saat 09:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Arızası
HAVACILAR SİTESİ VE CİVARINDA ANA BORU ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.
KONAK
HUZUR
07.09.2019 saat 10:20 ile 12:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Arızası
2423 SOKAK NO.14 İÇİN
MENDERES
ÇATALCA
07.09.2019 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Arızası
MENEMEN
GAZİ MUSTAFA KEMAL, İNÖNÜ, 85.YIL CUMHURİYET
07.09.2019 saat 10:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
Müteahhit Çalışması
MENEMEN
EMİRALEM MERKEZ, DEĞİRMENDERE, YAYLA, KIR
07.09.2019 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
Müteahhit Çalışması
MENEMEN
VİLLAKENT
07.09.2019 saat 10:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
Müteahhit Çalışması
MENEMEN
VİLLAKENT
07.09.2019 saat 10:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
Müteahhit Çalışması
MENEMEN
İSTİKLAL, 29 EKİM, 9 EYLÜL, 30 AĞUSTOS
05.09.2019 saat 11:00 ile 07.09.2019 saat 15:00 arasında yaklaşık 2 gün 4 saat su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Arızası
BÖLGEMİZDE YERİ TESPİT EDİLEMEYEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE ... (BASINÇ SORUNU YAŞANIYOR.)arıza arama çalışması devam ediyor kesintisi süresi uzatıldı.
ÖDEMİŞ
BOZDAĞ
07.09.2019 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Arızası
ÖDEMİŞ İLÇESİBOZDAĞ MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASINDAN DOLAYI MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR
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