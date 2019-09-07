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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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07.09.2019 - 10:16, Son Güncelleme:

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İZSU su kesintisi programı

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İzmir'de sular ne zaman gelecek? İZSU su kesintisi programı

İzmir'in bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. Planlı, bakım-onarım ve arıza giderimi için yapılan çalışmalar nedeniyle Çeşme, Konak, Menderes, Menemen ve Ödemiş ilçelerine su verilemiyor. Bu bölgelerde ikamet eden vatandaşlar internet üzerinden araştırma yapıyor. Peki, İzmir'de sular ne zaman gelecek? İZSU su kesintisi programı

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından yayınlanan planlanan su kesintileri listesine göre, Çeşme, Konak, Menderes ve Ödemiş  ilçelerine ana boru arızası, Menemen'e ise müteahhit çalışması nedeniyle su verilemiyor. Peki, İzmir'de sular ne zaman gelecek? İZSU su kesintisi programı

ÇEŞME

ALAÇATI

07.09.2019 saat 02:10 ile 12:00 arasında yaklaşık 9 saat 50 dakika su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

14030 SK. 14031 SK 14035 SK VE CİVARLARINDA ANA BORU ARIZASI SEBEBİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.

ÇEŞME

DALYAN

07.09.2019 saat 09:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

HAVACILAR SİTESİ VE CİVARINDA ANA BORU ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.

KONAK

HUZUR

07.09.2019 saat 10:20 ile 12:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

2423 SOKAK NO.14 İÇİN

MENDERES

ÇATALCA

07.09.2019 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

MENEMEN

GAZİ MUSTAFA KEMAL, İNÖNÜ, 85.YIL CUMHURİYET

07.09.2019 saat 10:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

Müteahhit Çalışması

MENEMEN

EMİRALEM MERKEZ, DEĞİRMENDERE, YAYLA, KIR

07.09.2019 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Müteahhit Çalışması

 

MENEMEN

VİLLAKENT

07.09.2019 saat 10:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

Müteahhit Çalışması

 

MENEMEN

VİLLAKENT

07.09.2019 saat 10:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

Müteahhit Çalışması

 

MENEMEN

İSTİKLAL, 29 EKİM, 9 EYLÜL, 30 AĞUSTOS

05.09.2019 saat 11:00 ile 07.09.2019 saat 15:00 arasında yaklaşık 2 gün 4 saat su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

BÖLGEMİZDE YERİ TESPİT EDİLEMEYEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE ... (BASINÇ SORUNU YAŞANIYOR.)arıza arama çalışması devam ediyor kesintisi süresi uzatıldı.

ÖDEMİŞ

BOZDAĞ

07.09.2019 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

ÖDEMİŞ İLÇESİBOZDAĞ MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASINDAN DOLAYI MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR

            

 

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