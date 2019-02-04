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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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04.02.2019 - 12:16, Son Güncelleme:

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İZSU 4 Şubat su kesintisi programı

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İzmir'de sular ne zaman gelecek? İZSU 4 Şubat su kesintisi programı

İzmir’in farklı ilçe ve mahallelerinden su kesintisi haberleri geliyor. İZSU Genel Müdürlüğü, su kesintisi programını resmi sayfası üzerinden paylaştı. Peki, 4 Şubat tarihli programa göre, İzmir'de sular ne zaman gelecek? İZSU 4 Şubat su kesintisi programı

Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu Projesi'nin çalışma sahasında kalan isale hattının deplasmanını tamamlayan İZSU Genel Müdürlüğü'nün, yeni döşenen boru hattının bağlantılarını tamamlayabilmesi için ilçenin bazı mahallelerinde su kesintisi yapılacağı bildirildi.

Buna göre 4 Şubat Pazartesi günü 10.00 ile 5 Şubat Salı günü 10.00 saatleri arasında Menemen ilçesi sınırlarındaki; İsmet İnönü, Uğur Mumcu, Irmak, Gölcük, Zeytinlik, İncirlipınar, Yeşilpınar, Kemal Atatürk, Gazi, İstiklal, Cumhuriyet, Ulus, 30 Ağustos, 29 Ekim, 9 Eylül mahallelerinde su kesintisi yapılacak.

04.02.2019 saat 10:00 ile 05.02.2019 saat 10:00 arasında yaklaşık 1 gün su kesintisi olacaktır. 
Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılmakta olan Menemen Aliağa Çandarlı Otoyolu Prejesi kapsamsamında İzmir Kentine su temin eden 1000 mm.çaplı boru Menemen Acil Hattının çalışma mahallinde kalan kısmının deplasmanı tamamlanmış olup yeni döşenen boru hattının her iki ucundan mevcut boru hattına bağlantısı yapılacaktır.

Etkilenen yerler: Irmak/Gölcük/Yeşilpınar/İncirlipınar/Kemal Atatürk/Gazi/Ulus/Cumhuriyet 04.02.2019 saat 10:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır. Etkilenen yerler: NARLIDERE, ÇAMTEPE, NARLI

4.02.2019 saat 11:45 ile 16:00 arasında yaklaşık 4 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.
Etkilenen yerler: ARABURUN, MORDOĞAN04.02.2019 saat 11:45 ile 13:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.Etkilenen yerler: KARABAĞLAR, BASIN SİTESİ, ARAP HASAN, TAHSİN YAZICI, VATAN04.02.2019 saat 10:30 ile 14:30 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
Etkilenen yerler: ÇEŞME, REİSDERE

04.02.2019 saat 10:50 ile 13:30 arasında yaklaşık 2 saat 40 dakika su kesintisi olacaktır.
Etkilenen yerler:  KARABAĞLAR, FAHRETTİN ALTAY, ÜÇKUYULAR

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