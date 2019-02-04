İzmir'de sular ne zaman gelecek? İZSU 4 Şubat su kesintisi programı
İzmir’in farklı ilçe ve mahallelerinden su kesintisi haberleri geliyor. İZSU Genel Müdürlüğü, su kesintisi programını resmi sayfası üzerinden paylaştı. Peki, 4 Şubat tarihli programa göre, İzmir'de sular ne zaman gelecek? İZSU 4 Şubat su kesintisi programı
Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu Projesi'nin çalışma sahasında kalan isale hattının deplasmanını tamamlayan İZSU Genel Müdürlüğü'nün, yeni döşenen boru hattının bağlantılarını tamamlayabilmesi için ilçenin bazı mahallelerinde su kesintisi yapılacağı bildirildi.
Buna göre 4 Şubat Pazartesi günü 10.00 ile 5 Şubat Salı günü 10.00 saatleri arasında Menemen ilçesi sınırlarındaki; İsmet İnönü, Uğur Mumcu, Irmak, Gölcük, Zeytinlik, İncirlipınar, Yeşilpınar, Kemal Atatürk, Gazi, İstiklal, Cumhuriyet, Ulus, 30 Ağustos, 29 Ekim, 9 Eylül mahallelerinde su kesintisi yapılacak.
04.02.2019 saat 10:00 ile 05.02.2019 saat 10:00 arasında yaklaşık 1 gün su kesintisi olacaktır.
Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılmakta olan Menemen Aliağa Çandarlı Otoyolu Prejesi kapsamsamında İzmir Kentine su temin eden 1000 mm.çaplı boru Menemen Acil Hattının çalışma mahallinde kalan kısmının deplasmanı tamamlanmış olup yeni döşenen boru hattının her iki ucundan mevcut boru hattına bağlantısı yapılacaktır.
Etkilenen yerler: Irmak/Gölcük/Yeşilpınar/İncirlipınar/Kemal Atatürk/Gazi/Ulus/Cumhuriyet 04.02.2019 saat 10:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır. Etkilenen yerler: NARLIDERE, ÇAMTEPE, NARLI
4.02.2019 saat 11:45 ile 16:00 arasında yaklaşık 4 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.
Etkilenen yerler: ARABURUN, MORDOĞAN04.02.2019 saat 11:45 ile 13:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.Etkilenen yerler: KARABAĞLAR, BASIN SİTESİ, ARAP HASAN, TAHSİN YAZICI, VATAN04.02.2019 saat 10:30 ile 14:30 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
Etkilenen yerler: ÇEŞME, REİSDERE
04.02.2019 saat 10:50 ile 13:30 arasında yaklaşık 2 saat 40 dakika su kesintisi olacaktır.
Etkilenen yerler: KARABAĞLAR, FAHRETTİN ALTAY, ÜÇKUYULAR
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