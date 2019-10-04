İzmir'de sular ne zaman gelecek? İZSU 4 Ekim su kesintisi programı
İzmir'in bazı ilçelerinde pompa, ana boru, branşman ve elektrik arızası gibi nedenlerle su kesintisi yaşanıyor. Kesintilerin yaşandığı ilçelerde ikamet eden vatandaşlar internet üzerinden araştırma yapıyor. Peki, İzmir'de sular ne zaman gelecek? İZSU 4 Ekim su kesintisi programı
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İZSU) internet sitesi üzerinden yayınlanan bilgilere göre bugün İzmir'in 13 ilçesine çeşitli sebeplerle su verilemeyecek. Peki, İzmir'de sular ne zaman gelecek? İZSU 4 Ekim su kesintisi programı
BORNOVA
GÖKDERE
04.10.2019 saat 09:05 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 55 dakika su kesintisi olacaktır.
Pompa Arızası
GÖKDERE KÖYÜ VANASI KAPALI
BORNOVA
YEŞİLÇAM
04.10.2019 saat 10:30 ile 15:00 arasında yaklaşık 4 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
Yangın Hidrantı
yangın hidrantı değişimi yapılacağı için bölgeye su verilemeyecektir
BUCA
YEŞİLBAĞLAR
04.10.2019 saat 09:50 ile 11:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Arızası
YEŞİLBAĞLAR MAH,637/19 SOKAK İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASININ ONARILMASI İÇİN SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
BUCA
HÜRRİYET
04.10.2019 saat 10:10 ile 11:10 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Arızası
HÜRRİYET MAH.463 SOKAK İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASININ ONARILMASI İÇİN SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
ÇİĞLİ
HARMANDALI GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, İNÖNÜ, UĞUR MUMCU
04.10.2019 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Arızası
HALİL KUYUSU CADDESİ X DOSTLUK CADDESİ KVŞ ANA BORU ARIZASI İÇİN 9 EYLÜL CADDESİ X 9401/1 ANA VANA KAPATILDI
DİKİLİ
CUMHURİYET
04.10.2019 saat 09:15 ile 12:15 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Arızası
474 sokakta meydana gelen ana boru arızasından dolayı cumhuriyet mahallesinde su kesintisi yaşanacaktır.
GAZİEMİR
HÜRRİYET, MENDERES, ATATÜRK
04.10.2019 saat 09:10 ile 13:10 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Arızası
ÇAMLIK CAD.İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASININ ONARILMASI İÇİN SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
KARABAĞLAR
YURDOĞLU
04.10.2019 saat 10:30 ile 15:00 arasında yaklaşık 4 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
Bölge Sayaç Arızası
3959/1 sokak ve 3947 sokaklar etkilenecektir
KARŞIYAKA
ŞEMİKLER
04.10.2019 saat 10:10 ile 12:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
Branşman Arızası
6304 SOKAK No:27 ÖNÜ BRANŞMAN AARIZASI İÇİN 6276 X 6279 SAYAÇ KAPATILDI..
KONAK
MURAT, MİLLET, ATAMER
04.10.2019 saat 10:10 ile 12:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
Branşman Arızası
2580 SOKAK NO:36 ÖNÜ ARIZA SEBEBİYLE SU KESİNTİSİ
MENEMEN
DEĞİRMENDERE, EMİRALEM MERKEZ, YAYLA
04.10.2019 saat 10:15 ile 12:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
Müteahhit Çalışması
MENEMEN
GAZİ MUSTAFA KEMAL, İNÖNÜ, 85.YIL CUMHURİYET
04.10.2019 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
Müteahhit Çalışması
NARLIDERE
ALTIEVLER
04.10.2019 saat 08:45 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.
Branşman Arızası
demirler kvş vana kapalı
ÖDEMİŞ
AKINCILAR, BENGİSU, İNÖNÜ
04.10.2019 saat 09:30 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Arızası
ÖDEMİŞ İLÇESİ AKINCILAR MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASINDAN DOLAYI AKINCILAR , BENGİSU VE İNÖNÜ MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR
ÖDEMİŞ
GERÇEKLİ, KIŞLA
04.10.2019 saat 09:00 ile 18:00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.
Elektrik Arızası
TEDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMASINDAN DOLAYI GERÇEKLİ VE KIŞLA MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANABİLECEKTİR
ORBALI
MUSTAFA KEMAL PAŞA
04.10.2019 saat 09:05 ile 17:05 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
Müteahhit Çalışması
AYRANCILAR MAHALLESİNDE VANA DEĞİŞİMLERİ NEDENİYLE GÜN İÇERİSİNDE SU KESİNTİSİ VE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ GÖRÜLECEKTİR.
URLA
TORASAN
04.10.2019 saat 09:55 ile 14:00 arasında yaklaşık 4 saat 5 dakika su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Arızası
TORASAN MAH.ANABORU ÇALIŞMASINDAN DOLAYI SU VERİLEMİYİCEK
URLA
TORASAN
04.10.2019 saat 09:55 ile 14:00 arasında yaklaşık 4 saat 5 dakika su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Arızası
TORASAN MAH.ANABORU ÇALIŞMASINDAN DOLAYI SU VERİLEMİYİCEK
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