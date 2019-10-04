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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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04.10.2019 - 10:50, Son Güncelleme:

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İZSU 4 Ekim su kesintisi programı

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İzmir'de sular ne zaman gelecek? İZSU 4 Ekim su kesintisi programı

İzmir'in bazı ilçelerinde pompa, ana boru, branşman ve elektrik arızası gibi nedenlerle su kesintisi yaşanıyor. Kesintilerin yaşandığı ilçelerde ikamet eden vatandaşlar internet üzerinden araştırma yapıyor. Peki, İzmir'de sular ne zaman gelecek? İZSU 4 Ekim su kesintisi programı

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İZSU) internet sitesi üzerinden yayınlanan bilgilere göre bugün İzmir'in 13 ilçesine çeşitli sebeplerle su verilemeyecek. Peki, İzmir'de sular ne zaman gelecek? İZSU 4 Ekim su kesintisi programı

BORNOVA

GÖKDERE

04.10.2019 saat 09:05 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 55 dakika su kesintisi olacaktır.

Pompa Arızası

GÖKDERE KÖYÜ VANASI KAPALI

BORNOVA

YEŞİLÇAM

04.10.2019 saat 10:30 ile 15:00 arasında yaklaşık 4 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

Yangın Hidrantı

yangın hidrantı değişimi yapılacağı için bölgeye su verilemeyecektir

BUCA

YEŞİLBAĞLAR

04.10.2019 saat 09:50 ile 11:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

YEŞİLBAĞLAR MAH,637/19 SOKAK İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASININ ONARILMASI İÇİN SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR

BUCA

HÜRRİYET

04.10.2019 saat 10:10 ile 11:10 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

HÜRRİYET MAH.463 SOKAK İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASININ ONARILMASI İÇİN SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR

ÇİĞLİ

HARMANDALI GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, İNÖNÜ, UĞUR MUMCU

04.10.2019 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

HALİL KUYUSU CADDESİ X DOSTLUK CADDESİ KVŞ ANA BORU ARIZASI İÇİN 9 EYLÜL CADDESİ X 9401/1 ANA VANA KAPATILDI

DİKİLİ

CUMHURİYET

04.10.2019 saat 09:15 ile 12:15 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

474 sokakta meydana gelen ana boru arızasından dolayı cumhuriyet mahallesinde su kesintisi yaşanacaktır.

GAZİEMİR

HÜRRİYET, MENDERES, ATATÜRK

04.10.2019 saat 09:10 ile 13:10 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

ÇAMLIK CAD.İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASININ ONARILMASI İÇİN SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR

KARABAĞLAR

YURDOĞLU

04.10.2019 saat 10:30 ile 15:00 arasında yaklaşık 4 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

Bölge Sayaç Arızası

3959/1 sokak ve 3947 sokaklar etkilenecektir

KARŞIYAKA

ŞEMİKLER

04.10.2019 saat 10:10 ile 12:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Branşman Arızası

6304 SOKAK No:27 ÖNÜ BRANŞMAN AARIZASI İÇİN 6276 X 6279 SAYAÇ KAPATILDI..

KONAK

MURAT, MİLLET, ATAMER

04.10.2019 saat 10:10 ile 12:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Branşman Arızası

2580 SOKAK NO:36 ÖNÜ ARIZA SEBEBİYLE SU KESİNTİSİ

MENEMEN

DEĞİRMENDERE, EMİRALEM MERKEZ, YAYLA

04.10.2019 saat 10:15 ile 12:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Müteahhit Çalışması

 

MENEMEN

GAZİ MUSTAFA KEMAL, İNÖNÜ, 85.YIL CUMHURİYET

04.10.2019 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

Müteahhit Çalışması

 

NARLIDERE

ALTIEVLER

04.10.2019 saat 08:45 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.

Branşman Arızası

demirler kvş vana kapalı

ÖDEMİŞ

AKINCILAR, BENGİSU, İNÖNÜ

04.10.2019 saat 09:30 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

ÖDEMİŞ İLÇESİ AKINCILAR MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASINDAN DOLAYI AKINCILAR , BENGİSU VE İNÖNÜ MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR

ÖDEMİŞ

GERÇEKLİ, KIŞLA

04.10.2019 saat 09:00 ile 18:00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.

Elektrik Arızası

TEDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMASINDAN DOLAYI GERÇEKLİ VE KIŞLA MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANABİLECEKTİR

ORBALI

MUSTAFA KEMAL PAŞA

04.10.2019 saat 09:05 ile 17:05 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

Müteahhit Çalışması

AYRANCILAR MAHALLESİNDE VANA DEĞİŞİMLERİ NEDENİYLE GÜN İÇERİSİNDE SU KESİNTİSİ VE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ GÖRÜLECEKTİR.

URLA

TORASAN

04.10.2019 saat 09:55 ile 14:00 arasında yaklaşık 4 saat 5 dakika su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

TORASAN MAH.ANABORU ÇALIŞMASINDAN DOLAYI SU VERİLEMİYİCEK

URLA

TORASAN

04.10.2019 saat 09:55 ile 14:00 arasında yaklaşık 4 saat 5 dakika su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

TORASAN MAH.ANABORU ÇALIŞMASINDAN DOLAYI SU VERİLEMİYİCEK

 

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