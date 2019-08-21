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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.08.2019 - 10:19, Son Güncelleme:

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İZSU 21 Ağustos su kesintisi programı

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İzmir'de sular ne zaman gelecek? İZSU 21 Ağustos su kesintisi programı

İzmir'de, Çiğli, Bayraklı, Karşıkaya ve Bornova ilçelerinin bazı mahallelerine, 21 Ağustos Çarşamba günü itibariyle su verilemeyecek. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), kesintilerden etkilenecek mahalleleri açıkladı. Peki, İzmir'de sular ne zaman gelecek? İZSU 21 Ağustos su kesintisi programı

Karayolları Genel Müdürlüğü, Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yapımı sürdürülen, İzmir Çevre Yolu, Kuzey Dalı (Menemen-Aliağa-Çandarlı) Otoyol inşaatı kapsamında, otoyol yapımına engel olan Ø 2200, Ø 1200 ve Ø 1000 mm. çaplı isale hatlarının deplasmanları (ayrı bir güzergahta yeni boruların döşenmesi işlemi) gerçekleştirilmiştir.

Bu kapsamda deplase edilen Ø 2200 mm. çaplı Yahşeli boru hattı, Manisa ili, Saruhanlı ve Muradiye’deki içmesuyu üretim kaynaklarından elde edilen suyu taşımaktadır. Deplase edilen Ø 2200 mm. çaplı isale hattının bağlantıları için; çalışan hattın içerisindeki suyun boşaltılması, eski ve yeni hatların birleştirilerek hattın tekrar çalışır hale getirilmesi gerektiğinden iş süresince kuzeydeki su kaynaklarından İzmir’e su aktarılamayacaktır.

Bağlantı çalışması boyunca, kentimize su temin eden diğer su kaynakları kullanılacak olup bu kaynaklardan tedarik edilecek su, İzmir kenti için yeterli düzeyde olmayacaktır. Çalışma boyunca, kentin güneyindeki (Menderes) su kaynağından alınan suyun kuzeydeki Çiğli İlçesine aktarımı yapılacak olup boru hatlarındaki suyun dengesi korunması gerektiğinden kent içi su dağıtım sisteminde bazı bölgelerde geçici basınç düşümü yaşanabilecektir.

Bu nedenle, aşağıda açıklanan ve su kesintisi yapılacak yerleşim yerleri ile birlikte diğer bölgelerde ikamet eden kentlimizin gereksiz su kullanımlarından kaçınması ve suyu tasarruflu kullanması; uygulanacak kesinti programına bağlı kalabilmek açısından büyük önem arz etmektedir.

ÇİĞLİ İLÇESİ

21.08.2019 Çarşamba günü 03:00 ile 22.08.2019 Perşembe günü 07:00 saatleri arası 28 saat süreyle;

Çiğli İlçesinin; Güzeltepe, Şirintepe, Yakakent, Köyiçi Mahallelerine su verilemeyecektir.
NOT: Bu bölgeye 22.08.2019 Perşembe günü 07:00 ile 15:00 saatleri arasında 8 saat süreyle su verilecektir.
21.08.2019 Çarşamba günü 21:00 ile 23.08.2019 Cuma günü 01:00 saatleri arası 28 saat süreyle;

Çiğli İlçesinin; Egekent, İzkent, Çağdaş, Evka-5, Esentepe, Atatürk, Evka-2, Evka-6, Aydınlıkevler, Maltepe, A.Taner Kışlalı Mahallelerine su verilemeyecektir.

NOT: Bu bölgeye 23.08.2019 Cuma günü 01:00 ile 09:00 saatleri arasında 8 saat süreyle su verilecektir.

BAYRAKLI İLÇESİ

21.08.2019 Çarşamba günü 03:00 ile 22.08.2019 Perşembe günü 07:00 saatleri arası 28 saat süreyle;

Bayraklı İlçesinin; Soğukkuyu Mahallesine su verilemeyecektir.
NOT: Bu bölgeye 22.08.2019 Perşembe günü 07:00 ile 15:00 saatleri arasında 8 saat süreyle su verilecektir.

21.08.2019 Çarşamba günü 21:00 ile 23.08.2019 Cuma günü 01:00 saatleri arası 28 saat süreyle;

Bayraklı İlçesinin; 75. Yıl, Cengizhan, Alpaslan, Fuat Edip Baksi, Muhittin Erener, R. Şevket İnce, Çiçek, Çay, Org. Nafiz Gürman, Gümüşpala, Emek, Yamanlar, Turan, Onur, Doğançay, Postacılar, Körfez Mahallelerine su verilemeyecektir.
NOT: Bu bölgeye 23.08.2019 Cuma günü 01:00 ile 09:00 saatleri arasında 8 saat süreyle su verilecektir.

KARŞIYAKA

21.08.2019 Çarşamba günü 03:00 ile 22.08.2019 Perşembe günü 07:00 saatleri arası 28 saat süreyle;

Karşıyaka İlçesinin; Şemikler, Mavişehir, Yalı, Atakent, Fikri Altay, Demirköprü, Soğukkuyu, İmbatlı, Dedebaşı, Goncalar, Nergiz, Bahriye Üçok, Bostanlı, Aksoy, Donanmacı, Bahariye, Bahçelievler, Tuna, Alaybey, Tersane Mahallelerine su verilemeyecektir.
NOT: Bu bölgeye 22.08.2019 Perşembe günü 07:00 ile 15:00 saatleri arasında 8 saat süreyle su verilecektir.

21.08.2019 Çarşamba günü 21:00 ile 23.08.2019 Cuma günü 01:00 saatleri arası 28 saat süreyle;

Karşıyaka İlçesinin; Örnekköy, Zübeyde Hanım, Latife Hanım, Mustafa Kemal, Cumhuriyet, İnönü Mahallelerine su verilemeyecektir.

NOT: Bu bölgeye 23.08.2019 Cuma günü 01:00 ile 09:00 saatleri arasında 8 saat süreyle su verilecektir.

BORNOVA İLÇESİ

21.08.2019 Çarşamba günü 21:00 ile 23.08.2019 Cuma günü 01:00 saatleri arası 28 saat süreyle;

Bornova İlçesinin; Tuna, Gaziosmanpaşa, Barbaros, Koşukavak, Zafer, Serintepe, Merkez, Meriç, Yeşilova, Karacaoğlan, Işıklar, Egemenlik, Yunus Emre, Ümit, Kemalpaşa, Birlik, Gürpınar, Mevlana, Yıldırım Beyazıt, Çınar, Rafetpaşa, Kazım Dirik Mahallelerine su verilemeyecektir.
NOT: Bu bölgeye 23.08.2019 Cuma günü 01:00 ile 09:00 saatleri arasında 8 saat süreyle su verilecektir.

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