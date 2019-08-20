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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20.08.2019 - 08:16, Son Güncelleme:

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir su kesintisi!

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İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir su kesintisi!

İzmir'de yaşanan su kesintisi sonrasında bölgede yaşayan birçok vatandaş internet üzerinden İzmir'de sular ne zaman gelecek sorusuna cevap aramaya başladı. İZSU tarafından daha önceden duyurulan su kesintisi için kesintinin süreceği saat aralıkları konusunda açıklama geldi. Peki, İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte, İzmir'de yaşanan su kesintisi hakkında detaylı bilgiler

İzmir'de yaşanan su kesintisinin ardından vatandaşlar, sular ne zaman gelecek sorusuna cevap aramaya başladı. Altyapı çalışmaları dolayısıyla birçok bölgede gerçekleşen su kesintisi hakkında İZSU'dan açıklama geldi. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte, İzmir'deki su kesintisi hakkında bazı bilgiler

İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

20.08.2019 Salı günü 09:00 ile 21.08.2019 Çarşamba günü 13:00 saatleri arası 28 saat süreyle;

Çiğli İlçesinin; Egekent, İzkent, Çağdaş, Evka-5, Esentepe, Atatürk, Evka-2, Evka-6, Aydınlıkevler, Maltepe, A.Taner Kışlalı Mahallelerine su verilemeyecektir.
NOT: Bu bölgeye 21.08.2019 Çarşamba günü 13:00 ile 21:00 saatleri arasında 8 saat süreyle su verilecektir.

20.08.2019 Salı günü 09:00 ile 21.08.2019 Çarşamba günü 13:00 saatleri arası 28 saat süreyle;

Bayraklı İlçesinin; 75. Yıl, Cengizhan, Alpaslan, Fuat Edip Baksi, Muhittin Erener, R. Şevket İnce, Çiçek, Çay, Org. Nafiz Gürman, Gümüşpala, Emek, Yamanlar, Turan, Onur, Doğançay, Postacılar, Körfez Mahallelerine su verilemeyecektir.
NOT: Bu bölgeye 21.08.2019 Çarşamba günü 13:00 ile 21:00 saatleri arasında 8 saat süreyle su verilecektir.

20.08.2019 Salı günü 09:00 ile 21.08.2019 Çarşamba günü 13:00 saatleri arası 28 saat süreyle;

Karşıyaka İlçesinin; Örnekköy, Zübeyde Hanım, Latife Hanım, Mustafa Kemal, Cumhuriyet, İnönü Mahallelerine su verilemeyecektir.
NOT: Bu bölgeye 21.08.2019 Çarşamba günü 13:00 ile 21:00 saatleri arasında 8 saat süreyle su verilecektir.

20.08.2019 Salı günü 09:00 ile 21.08.2019 Çarşamba günü 13:00 saatleri arası 28 saat süreyle;

Bornova İlçesinin; Tuna, Gaziosmanpaşa, Barbaros, Koşukavak, Zafer, Serintepe, Merkez, Meriç, Yeşilova, Karacaoğlan, Işıklar, Egemenlik, Yunus Emre, Ümit, Kemalpaşa, Birlik, Gürpınar, Mevlana, Yıldırım Beyazıt, Çınar, Rafetpaşa, Kazım Dirik Mahallelerine su verilemeyecektir.

NOT: Bu bölgeye 21.08.2019 Çarşamba günü 13:00 ile 21:00 saatleri arasında 8 saat süreyle su verilecektir.

İZSU'DAN KESİNTİ AÇIKLAMASI

"Karayolları Genel Müdürlüğü, Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yapımı sürdürülen, İzmir Çevre Yolu, Kuzey Dalı (Menemen-Aliağa-Çandarlı) Otoyol inşaatı kapsamında, otoyol yapımına engel olan Ø 2200, Ø 1200 ve Ø 1000 mm. çaplı isale hatlarının deplasmanları (ayrı bir güzergahta yeni boruların döşenmesi işlemi) gerçekleştirilmiştir.

Bu kapsamda deplase edilen Ø 2200 mm. çaplı Yahşeli boru hattı, Manisa ili, Saruhanlı ve Muradiye’deki içmesuyu üretim kaynaklarından elde edilen suyu taşımaktadır. Deplase edilen Ø 2200 mm. çaplı isale hattının bağlantıları için; çalışan hattın içerisindeki suyun boşaltılması, eski ve yeni hatların birleştirilerek hattın tekrar çalışır hale getirilmesi gerektiğinden iş süresince kuzeydeki su kaynaklarından İzmir’e su aktarılamayacaktır.

Bağlantı çalışması boyunca, kentimize su temin eden diğer su kaynakları kullanılacak olup bu kaynaklardan tedarik edilecek su, İzmir kenti için yeterli düzeyde olmayacaktır. Çalışma boyunca, kentin güneyindeki (Menderes) su kaynağından alınan suyun kuzeydeki Çiğli İlçesine aktarımı yapılacak olup boru hatlarındaki suyun dengesi korunması gerektiğinden kent içi su dağıtım sisteminde bazı bölgelerde geçici basınç düşümü yaşanabilecektir.

Bu nedenle, aşağıda açıklanan ve su kesintisi yapılacak yerleşim yerleri ile birlikte diğer bölgelerde ikamet eden kentlimizin gereksiz su kullanımlarından kaçınması  ve suyu tasarruflu kullanması; uygulanacak kesinti programına bağlı kalabilmek açısından büyük önem arz etmektedir."

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