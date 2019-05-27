İzmir'de sular ne zaman gelecek? 27 Mayıs İzmir su kesintisi

İzmir su kesintisi, son birkaç saattir yaşanan kesintilerin ardından gündemde yer almaya devam ediyor. Sular ne zaman gelecek sorusuna yanıt arayan vatandaşlar, İZSU'nun yaptığı açıklamaları sorgulamaya başladı. Peki, İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte,o konu hakkında bazı bilgiler
|BORNOVA
|NALDÖKEN
|27.05.2019 saat 14:15 ile 16:00 arasında yaklaşık 1 saat 45 dakika su kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|NALDÖKEN SAYAÇ VANALARI KAPALI
|BUCA
|ZAFER
|27.05.2019 saat 14:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ZAFER MAH. BÖLGE SAYACI KAPATILDI ÇALIŞMA ALANI:2315 SK BÖLGE SUSUZ
|BUCA
|BARIŞ,MENDERES
|27.05.2019 saat 15:15 ile 17:30 arasında yaklaşık 2 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|337 İLE 299 KVŞ VANA KAPANDI BÖLGE SUSUZ ÇLŞ AD 337
|ÇEŞME
|YALI
|27.05.2019 saat 09:30 ile 13:30 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|6394 SOKAK VE CİVARINDA ANA BORU ARIZASI SEBEBİ İLE SU KESİNTİSİ GİRİLMİŞTİR.
|ÇİĞLİ
|EVKA-5
|27.05.2019 saat 14:30 ile 16:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|8809 SOKAK No:140 İMKB OKULU ÖNÜ ANA BORU ARIZASI İÇİN 8809/1 SOKAK No:147 HAT VANASI KAPATILDI..
|ÇİĞLİ
|ÇAĞDAŞ,EGEKENT
|27.05.2019 saat 15:30 ile 17:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|8050 SK NO 43 DEKİ ARIZA İÇİN 8818/1 İLE 8819 KVŞ SAYAÇ KAPATILDI....
|ÇİĞLİ
|ÇAĞDAŞ,EGEKENT
|27.05.2019 saat 15:30 ile 17:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|8050 SK NO 43 DEKİ ARIZA İÇİN 8818/1 İLE 8819 KVŞ SAYAÇ KAPATILDI....
|DİKİLİ
|DELİKTAŞ
|27.05.2019 saat 15:05 ile 17:05 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|Deliktaş Mahallesi 4 sokakta meydana gelen ana boru arızasından dolayı Deliktaş mahallesinde 2 saatlik su kesintisi yaşanacaktır.
|KARŞIYAKA
|BOSTANLI
|27.05.2019 saat 15:25 ile 17:25 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|GİRNE CAD NO 53 DEKİ ARIZA İÇİN 1735 İLE 3771 KVŞ SAYAÇ KAPATILDI...
|KARŞIYAKA
|BAHARİYE,BAHÇELİEVLER
|27.05.2019 saat 13:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
|Yangın Hidrantı
1849/5 X CEVDET BİLSAY CADDESİ KVŞ ARIZALI YANGIN MUSLUĞU DEĞİŞİMİ İÇİN CEVDET BİLSAY CADDESİ X ZÜBEYDE HANIM CADDESİ SAYAÇ KAPATILDI..
|MENEMEN
|29 EKİM
|27.05.2019 saat 14:30 ile 17:00 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
|Müteahhit Çalışması
|SANAYİ BÖLGESİ
|ÖDEMİŞ
|BOZDAĞ
|27.05.2019 saat 08:00 ile 20:00 arasında yaklaşık 12 saat su kesintisi olacaktır.
|Bağlantı Çalışması
|ÖDEMİŞ İLÇESİ BOZDAĞ MAHALLESİNDE YAPILAN DEPO BAĞLANTI ÇALIŞMASINDAN DOLAYI MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|ÖDEMİŞ
|ARTICAK,ÇOBANLAR
|27.05.2019 saat 08:00 ile 18:00 arasında yaklaşık 10 saat su kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|TEDAŞ KAYNAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ NEDENİYLE ÖDEMİŞ İLÇESİ ARTICAK VE ÇOBANLAR MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANABİLECEKTİR.
|SEFERİHİSAR
|ÇOLAK İBRAHİM BEY
|27.05.2019 saat 13:25 ile 17:30 arasında yaklaşık 4 saat 5 dakika su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|90 sokak anaboru tamiri dolayısı ile kesilmiştir
|SEFERİHİSAR
|SIĞACIK
|27.05.2019 saat 14:20 ile 16:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|142 sokak daki çalışmadan dolayı sıgacık tamamı kesilmiştir
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