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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.05.2019 - 15:53, Son Güncelleme:

İzmir'de sular ne zaman gelecek? 27 Mayıs İzmir su kesintisi

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İzmir'de sular ne zaman gelecek? 27 Mayıs İzmir su kesintisi

İzmir'de sular ne zaman gelecek sorusu, bölgede yaşanan kesintilerin ardından araştırılan konu olmaya başladı. Suların ne zaman geleceğini merak eden birçok kişi, internet üzerinden sorgulamalarını gerçekleştiriyor. İşte, İzmir su kesintisi hakkında merak edilen bazı bilgiler

İzmir su kesintisi, son birkaç saattir yaşanan kesintilerin ardından gündemde yer almaya devam ediyor. Sular ne zaman gelecek sorusuna yanıt arayan vatandaşlar, İZSU'nun yaptığı açıklamaları sorgulamaya başladı. Peki, İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte,o konu hakkında bazı bilgiler

BORNOVANALDÖKEN27.05.2019 saat 14:15 ile 16:00 arasında yaklaşık 1 saat 45 dakika su kesintisi olacaktır.Branşman ArızasıNALDÖKEN SAYAÇ VANALARI KAPALI
BUCAZAFER27.05.2019 saat 14:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.Ana Boru ArızasıZAFER MAH. BÖLGE SAYACI KAPATILDI ÇALIŞMA ALANI:2315 SK BÖLGE SUSUZ
BUCABARIŞ,MENDERES27.05.2019 saat 15:15 ile 17:30 arasında yaklaşık 2 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.Branşman Arızası337 İLE 299 KVŞ VANA KAPANDI BÖLGE SUSUZ ÇLŞ AD 337
ÇEŞMEYALI27.05.2019 saat 09:30 ile 13:30 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.Ana Boru Arızası6394 SOKAK VE CİVARINDA ANA BORU ARIZASI SEBEBİ İLE SU KESİNTİSİ GİRİLMİŞTİR.
ÇİĞLİEVKA-527.05.2019 saat 14:30 ile 16:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.Ana Boru Arızası8809 SOKAK No:140 İMKB OKULU ÖNÜ ANA BORU ARIZASI İÇİN 8809/1 SOKAK No:147 HAT VANASI KAPATILDI..
ÇİĞLİÇAĞDAŞ,EGEKENT27.05.2019 saat 15:30 ile 17:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.Branşman Arızası8050 SK NO 43 DEKİ ARIZA İÇİN 8818/1 İLE 8819 KVŞ SAYAÇ KAPATILDI....
ÇİĞLİÇAĞDAŞ,EGEKENT27.05.2019 saat 15:30 ile 17:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.Branşman Arızası8050 SK NO 43 DEKİ ARIZA İÇİN 8818/1 İLE 8819 KVŞ SAYAÇ KAPATILDI....
DİKİLİDELİKTAŞ27.05.2019 saat 15:05 ile 17:05 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.Ana Boru ArızasıDeliktaş Mahallesi 4 sokakta meydana gelen ana boru arızasından dolayı Deliktaş mahallesinde 2 saatlik su kesintisi yaşanacaktır.
KARŞIYAKABOSTANLI27.05.2019 saat 15:25 ile 17:25 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.Branşman ArızasıGİRNE CAD NO 53 DEKİ ARIZA İÇİN 1735 İLE 3771 KVŞ SAYAÇ KAPATILDI...
KARŞIYAKABAHARİYE,BAHÇELİEVLER27.05.2019 saat 13:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.Yangın Hidrantı

1849/5 X CEVDET BİLSAY CADDESİ KVŞ ARIZALI YANGIN MUSLUĞU DEĞİŞİMİ İÇİN CEVDET BİLSAY CADDESİ X ZÜBEYDE HANIM CADDESİ SAYAÇ KAPATILDI..

MENEMEN29 EKİM27.05.2019 saat 14:30 ile 17:00 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.Müteahhit ÇalışmasıSANAYİ BÖLGESİ
ÖDEMİŞBOZDAĞ27.05.2019 saat 08:00 ile 20:00 arasında yaklaşık 12 saat su kesintisi olacaktır.Bağlantı ÇalışmasıÖDEMİŞ İLÇESİ BOZDAĞ MAHALLESİNDE YAPILAN DEPO BAĞLANTI ÇALIŞMASINDAN DOLAYI MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
ÖDEMİŞARTICAK,ÇOBANLAR27.05.2019 saat 08:00 ile 18:00 arasında yaklaşık 10 saat su kesintisi olacaktır.Elektrik ArızasıTEDAŞ KAYNAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ NEDENİYLE ÖDEMİŞ İLÇESİ ARTICAK VE ÇOBANLAR MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANABİLECEKTİR.
SEFERİHİSARÇOLAK İBRAHİM BEY27.05.2019 saat 13:25 ile 17:30 arasında yaklaşık 4 saat 5 dakika su kesintisi olacaktır.Ana Boru Arızası90 sokak anaboru tamiri dolayısı ile kesilmiştir
SEFERİHİSARSIĞACIK27.05.2019 saat 14:20 ile 16:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.Ana Boru Arızası142 sokak daki çalışmadan dolayı sıgacık tamamı kesilmiştir
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