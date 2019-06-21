İzmir'de sular ne zaman gelecek? 21 Haziran İZSU raporu
İzmir’in çeşitli ilçelerinden su kesintisi haberleri gelmeye devam ediyor. Ege Bölgesi’nde yer alan vatandaşlar, günlük işlerini tamamlayabilmek için suların geleceği saati araştırıyor. Peki, İzmir'de sular ne zaman gelecek? 21 Haziran İZSU raporu
İzmir'in bazı ilçelerine bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su verilemiyor. Aliağa, Foça, Çeşme, Güzelbahçe, Menemen ve Seferihisar su kesintisi yaşanacak ilçelerden bazıları. Peki, başka hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İşte, İzmir'de sular ne zaman gelecek? 21 Haziran İZSU raporu
İZMİR SU KESİNTİSİ 21 HAZİRAN!
ALİAĞA - ÇAKMAKLI
08:50 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat 10 dakika su kesintisi olacaktır.
ÇEŞME - 16 EYLÜL, SAKARYA, İSMET İNÖNÜ
08:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
FOÇA - MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, CUMHURİYET, KOZBEYLİ, YENİKÖY, FATİH, FEVZİ ÇAKMAK
08:50 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat 10 dakika su kesintisi olacaktır.
GÜZELBAHÇE - YALI
08:50 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat 10 dakika su kesintisi olacaktır.
MENEMEN - SÜLEYMANLI, GÖRECE, İĞNEDERE, TELEKLER, BOZALAN
08:30 ile 16:00 arasında yaklaşık 7 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
MENEMEN - İSTİKLAL
09:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.
SEFERİHİSAR - CAMİKEBİR, ÇOLAK İBRAHİM BEY
08:45 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.
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