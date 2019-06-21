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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.06.2019 - 12:48, Son Güncelleme:

İzmir'de sular ne zaman gelecek? 21 Haziran İZSU raporu

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İzmir'de sular ne zaman gelecek? 21 Haziran İZSU raporu

İzmir’in çeşitli ilçelerinden su kesintisi haberleri gelmeye devam ediyor. Ege Bölgesi’nde yer alan vatandaşlar, günlük işlerini tamamlayabilmek için suların geleceği saati araştırıyor. Peki, İzmir'de sular ne zaman gelecek? 21 Haziran İZSU raporu

İzmir'in bazı ilçelerine bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su verilemiyor. Aliağa, Foça, Çeşme, Güzelbahçe, Menemen ve Seferihisar su kesintisi yaşanacak ilçelerden bazıları. Peki, başka hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İşte, İzmir'de sular ne zaman gelecek? 21 Haziran İZSU raporu

İZMİR SU KESİNTİSİ 21 HAZİRAN!

ALİAĞA - ÇAKMAKLI

08:50 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat 10 dakika su kesintisi olacaktır.

ÇEŞME - 16 EYLÜL, SAKARYA, İSMET İNÖNÜ

08:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

FOÇA - MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, CUMHURİYET, KOZBEYLİ, YENİKÖY, FATİH, FEVZİ ÇAKMAK

08:50 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat 10 dakika su kesintisi olacaktır.

GÜZELBAHÇE - YALI

08:50 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat 10 dakika su kesintisi olacaktır.

MENEMEN - SÜLEYMANLI, GÖRECE, İĞNEDERE, TELEKLER, BOZALAN

08:30 ile 16:00 arasında yaklaşık 7 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

MENEMEN - İSTİKLAL

09:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.

SEFERİHİSAR - CAMİKEBİR, ÇOLAK İBRAHİM BEY

08:45 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.

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