İzmir’de sular ne zaman gelecek? 10 Temmuz İZSU su kesintisi programı
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) vatandaşları su kesintisi hakkında uyardı. İZSU'nun resmi sayfasından yapılan duyuruya göre, İzmir'in birçok ilçesi ve mahallesinde su kesintisi yaşanacak. Peki, İzmir’de sular ne zaman gelecek? 10 Temmuz İZSU su kesintisi programı
İZSU bugünün su kesintileri ile ilgili duyuru paylaştı. İZSU'nun 10 Temmuz tarihli programına göre, Dikili, Konak, Ödemiş, Bayraklı ve Seferihisar'ın birçok mahallesinde su kesintisi yaşanacak. İşte, kesintilerden etkilenecek ilçeler ve mahalleler...
DİKİLİ
ÇANDARLI
10.07.2019 saat 08:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Arızası
Çandarlı tunçcan sitesi önünde meydana gelen ana boru arızasından dolayı çandarlı siteler bölgesinde 3 saatlik su kesintisi yaşanacaktır.
KONAK
UMURBEY, VEZİRAĞA, FERAHLI, İSMET PAŞA, MEHTAP, LALE
10.07.2019 saat 06:35 ile 10:00 arasında yaklaşık 3 saat 25 dakika su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Arızası
3594 SOKAK NO:22
BAYRAKLI
MANSUROĞLU
09.07.2019 saat 08:00 ile 10.07.2019 saat 10:00 arasında yaklaşık 1 gün 2 saat su kesintisi olacaktır.
Yangın Hidrantı
Sakarya cad.-273/6 sk kavşağı vana kapatıldı
ÖDEMİŞ
OCAKLI
10.07.2019 saat 08:00 ile 10:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Arızası
ÖDEMİŞ İLÇESİ OCAKLI MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASINDAN DOLAYI MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR
ÖDEMİŞ
BİRGİ, KAYMAKÇI, EMİRLİ, PİRİNÇÇİ, KEMENLER, ÇAYLI, MESCİTLİ
10.07.2019 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
Diğer
TEDAŞ KAYNAKLI ELEKTRİK BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI,BAZI MAHALLELERDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTİR KAYMAKÇI, EMİRLİ, PİRİNÇÇİ, KEMENLER, ÇAYLI, MESCİTLİ,BİRGİ
ÖDEMİŞ
KAYMAKÇI
10.07.2019 saat 08:15 ile 10:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Arızası
ÖDEMİŞ İLÇESİ KAYMAKÇI MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASINDAN DOLAYI MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR
SEFERİHİSAR
TURABİYE
10.07.2019 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Arızası
22/1 sokak içi ana boru çalışmasından dolayı sular kesilmiştir.
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