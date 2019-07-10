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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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10.07.2019 - 09:30, Son Güncelleme:

İzmir’de sular ne zaman gelecek? 10 Temmuz İZSU su kesintisi programı

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İzmir’de sular ne zaman gelecek? 10 Temmuz İZSU su kesintisi programı

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) vatandaşları su kesintisi hakkında uyardı. İZSU'nun resmi sayfasından yapılan duyuruya göre, İzmir'in birçok ilçesi ve mahallesinde su kesintisi yaşanacak. Peki, İzmir’de sular ne zaman gelecek? 10 Temmuz İZSU su kesintisi programı

İZSU bugünün su kesintileri ile ilgili duyuru paylaştı. İZSU'nun 10 Temmuz tarihli programına göre, Dikili, Konak, Ödemiş, Bayraklı ve Seferihisar'ın birçok mahallesinde su kesintisi yaşanacak. İşte, kesintilerden etkilenecek ilçeler ve mahalleler...

DİKİLİ

ÇANDARLI

10.07.2019 saat 08:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

Çandarlı tunçcan sitesi önünde meydana gelen ana boru arızasından dolayı çandarlı siteler bölgesinde 3 saatlik su kesintisi yaşanacaktır.

KONAK

UMURBEY, VEZİRAĞA, FERAHLI, İSMET PAŞA, MEHTAP, LALE

10.07.2019 saat 06:35 ile 10:00 arasında yaklaşık 3 saat 25 dakika su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

3594 SOKAK NO:22

BAYRAKLI

MANSUROĞLU

09.07.2019 saat 08:00 ile 10.07.2019 saat 10:00 arasında yaklaşık 1 gün 2 saat su kesintisi olacaktır.

Yangın Hidrantı

Sakarya cad.-273/6 sk kavşağı vana kapatıldı

ÖDEMİŞ

OCAKLI

10.07.2019 saat 08:00 ile 10:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

ÖDEMİŞ İLÇESİ OCAKLI MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASINDAN DOLAYI MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR

ÖDEMİŞ

BİRGİ, KAYMAKÇI, EMİRLİ, PİRİNÇÇİ, KEMENLER, ÇAYLI, MESCİTLİ

10.07.2019 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

Diğer

TEDAŞ KAYNAKLI ELEKTRİK BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI,BAZI MAHALLELERDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTİR KAYMAKÇI, EMİRLİ, PİRİNÇÇİ, KEMENLER, ÇAYLI, MESCİTLİ,BİRGİ

ÖDEMİŞ

KAYMAKÇI

10.07.2019 saat 08:15 ile 10:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

ÖDEMİŞ İLÇESİ KAYMAKÇI MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASINDAN DOLAYI MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR

SEFERİHİSAR

TURABİYE

10.07.2019 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

22/1 sokak içi ana boru çalışmasından dolayı sular kesilmiştir.

 

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