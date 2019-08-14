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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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14.08.2019 - 09:45, Son Güncelleme:

İzmir'de su kesintisi... Sular ne zaman gelecek?

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İzmir'de su kesintisi... Sular ne zaman gelecek?

Bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle, İzmir'in Foça, Menemen ve Ödemiş ilçelerinde su kesintisi yaşanacak. İzmirliler suların ne zaman geleceğini merak ediyor. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) vatandaşları su kesintisi hakkında uyardı. İZSU'nun resmi sayfasından yapılan duyuruya göre, ağustos ayının bazı günlerinde su kesintileri yaşanacak. Peki, su kesintileri hangi tarihlerde ve nerelerde yaşanacak?

14 AĞUSTOS TARİHLİ KESİNTİLER

FOÇA

ATATÜRK

14.08.2019 saat 09:40 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 20 dakika su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

DENİZKENT YAŞLI BAKIM EVİ VE CİVARINDA BULUNAN TÜM ABONELERİMİZ ETKİLENİR

MENEMEN

VİLLAKENT

14.08.2019 saat 08:45 ile 10:15 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

Elektrik Arızası

TEDAŞ KAYNAKLI..

ÖDEMİŞ

GÜNLÜCE

14.08.2019 saat 06:10 ile 12:00 arasında yaklaşık 5 saat 50 dakika su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

ÖDEMİŞ İLÇESİ GÜNLÜCE MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASINDAN DOLAYI MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.

 AĞUSTOS AYI KESİNTİLERİ

ÇİĞLİ İLÇESİ

Bağlantı çalışması süresince uygulanmak üzere, aşağıdaki program çerçevesinde su dağıtımı planlanmıştır. Buna göre;

1)
20.08.2019 Salı günü 09:00 ile 21.08.2019 Çarşamba günü 13:00 saatleri arası 28 saat süreyle;

Çiğli İlçesinin; Egekent, İzkent, Çağdaş, Evka-5, Esentepe, Atatürk, Evka-2, Evka-6, Aydınlıkevler, Maltepe, A.Taner Kışlalı Mahallelerine su verilemeyecektir.
NOT: Bu bölgeye 21.08.2019 Çarşamba günü 13:00 ile 21:00 saatleri arasında 8 saat süreyle su verilecektir.

2)
21.08.2019 Çarşamba günü 03:00 ile 22.08.2019 Perşembe günü 07:00 saatleri arası 28 saat süreyle;

Çiğli İlçesinin; Güzeltepe, Şirintepe, Yakakent, Köyiçi Mahallelerine su verilemeyecektir.
NOT: Bu bölgeye 22.08.2019 Perşembe günü 07:00 ile 15:00 saatleri arasında 8 saat süreyle su verilecektir.

3)
21.08.2019 Çarşamba günü 21:00 ile 23.08.2019 Cuma günü 01:00 saatleri arası 28 saat süreyle;

Çiğli İlçesinin; Egekent, İzkent, Çağdaş, Evka-5, Esentepe, Atatürk, Evka-2, Evka-6, Aydınlıkevler, Maltepe, A.Taner Kışlalı Mahallelerine su verilemeyecektir.
NOT: Bu bölgeye 23.08.2019 Cuma günü 01:00 ile 09:00 saatleri arasında 8 saat süreyle su verilecektir.

4)
22.08.2019 Perşembe günü 15:00 ile 23.08.2019 Cuma günü 19:00 saatleri arası 28 saat süreyle;

Çiğli İlçesinin; Güzeltepe, Şirintepe, Yakakent, Köyiçi Mahallelerine su verilemeyecektir.
NOT: Bu bölgeye 23.08.2019 Cuma günü 19:00 ile 24.08.2019 Cumartesi günü 03:00 saatleri arasında 8 saat süreyle su verilecektir.

5)
23.08.2019 Cuma günü 09:00 ile 24.08.2019 Cumartesi günü 13:00 saatleri arası 28 saat süreyle;

Çiğli İlçesinin; Egekent, İzkent, Çağdaş, Evka-5, Esentepe, Atatürk, Evka-2, Evka-6, Aydınlıkevler, Maltepe, A.Taner Kışlalı Mahallelerine su verilemeyecektir.
NOT: Bu bölgeye 24.08.2019 Cumartesi günü 13:00 ile 21:00 saatleri arasında 8 saat süreyle su verilecektir.

6)
24.08.2019 Cumartesi günü 03:00 ile 25.08.2019 Pazar günü 07:00 saatleri arası 28 saat süreyle;

Çiğli İlçesinin; Güzeltepe, Şirintepe, Yakakent, Köyiçi Mahallelerine su verilemeyecektir.

7)
24.08.2019 Cumartesi günü 21:00 ile 25.08.2019 Pazar günü 07:00 saatleri arası 10 saat süreyle;

Çiğli İlçesinin; Egekent, İzkent, Çağdaş, Evka-5, Esentepe, Atatürk, Evka-2, Evka-6, Aydınlıkevler, Maltepe, A.Taner Kışlalı Mahallelerine su verilemeyecektir.

BAYRAKLI İLÇESİ

1)
20.08.2019 Salı günü 09:00 ile 21.08.2019 Çarşamba günü 13:00 saatleri arası 28 saat süreyle;

Bayraklı İlçesinin; 75. Yıl, Cengizhan, Alpaslan, Fuat Edip Baksi, Muhittin Erener, R. Şevket İnce, Çiçek, Çay, Org. Nafiz Gürman, Gümüşpala, Emek, Yamanlar, Turan, Onur, Doğançay, Postacılar, Körfez Mahallelerine su verilemeyecektir.
NOT: Bu bölgeye 21.08.2019 Çarşamba günü 13:00 ile 21:00 saatleri arasında 8 saat süreyle su verilecektir.

2)
21.08.2019 Çarşamba günü 03:00 ile 22.08.2019 Perşembe günü 07:00 saatleri arası 28 saat süreyle;

Bayraklı İlçesinin; Soğukkuyu Mahallesine su verilemeyecektir.
NOT: Bu bölgeye 22.08.2019 Perşembe günü 07:00 ile 15:00 saatleri arasında 8 saat süreyle su verilecektir.

3)
21.08.2019 Çarşamba günü 21:00 ile 23.08.2019 Cuma günü 01:00 saatleri arası 28 saat süreyle;

Bayraklı İlçesinin; 75. Yıl, Cengizhan, Alpaslan, Fuat Edip Baksi, Muhittin Erener, R. Şevket İnce, Çiçek, Çay, Org. Nafiz Gürman, Gümüşpala, Emek, Yamanlar, Turan, Onur, Doğançay, Postacılar, Körfez Mahallelerine su verilemeyecektir.
NOT: Bu bölgeye 23.08.2019 Cuma günü 01:00 ile 09:00 saatleri arasında 8 saat süreyle su verilecektir.

4)
22.08.2019 Perşembe günü 15:00 ile 23.08.2019 Cuma günü 19:00 saatleri arası 28 saat süreyle;

Bayraklı İlçesinin; Soğukkuyu Mahallesine su verilemeyecektir.
NOT: Bu bölgeye 23.08.2019 Cuma günü 19:00 ile 24.08.2019 Cumartesi günü 03:00 saatleri arasında 8 saat süreyle su verilecektir.

5)
23.08.2019 Cuma günü 09:00 ile 24.08.2019 Cumartesi günü 13:00 saatleri arası 28 saat süreyle;

Bayraklı İlçesinin; 75. Yıl, Cengizhan, Alpaslan, Fuat Edip Baksi, Muhittin Erener, R. Şevket İnce, Çiçek, Çay, Org. Nafiz Gürman, Gümüşpala, Emek, Yamanlar, Turan, Onur, Doğançay, Postacılar, Körfez Mahallelerine su verilemeyecektir.
NOT: Bu bölgeye 24.08.2019 Cumartesi günü 13:00 ile 21:00 saatleri arasında 8 saat süreyle su verilecektir.

6)
24.08.2019 Cumartesi günü 03:00 ile 25.08.2019 Pazar günü 07:00 saatleri arası 28 saat süreyle;

Bayraklı İlçesinin; Soğukkuyu Mahallesine su verilemeyecektir.

7)
24.08.2019 Cumartesi günü 21:00 ile 25.08.2019 Pazar günü 07:00 saatleri arası 10 saat süreyle;

Bayraklı İlçesinin; 75. Yıl, Cengizhan, Alpaslan, Fuat Edip Baksi, Muhittin Erener, R. Şevket İnce, Çiçek, Çay, Org. Nafiz Gürman, Gümüşpala, Emek, Yamanlar, Turan, Onur, Doğançay, Postacılar, Körfez Mahallelerine su verilemeyecektir.

KARŞIYAKA İLÇESİ

1)
20.08.2019 Salı günü 09:00 ile 21.08.2019 Çarşamba günü 13:00 saatleri arası 28 saat süreyle;

Karşıyaka İlçesinin; Örnekköy, Zübeyde Hanım, Latife Hanım, Mustafa Kemal, Cumhuriyet, İnönü Mahallelerine su verilemeyecektir.
NOT: Bu bölgeye 21.08.2019 Çarşamba günü 13:00 ile 21:00 saatleri arasında 8 saat süreyle su verilecektir.

2)
21.08.2019 Çarşamba günü 03:00 ile 22.08.2019 Perşembe günü 07:00 saatleri arası 28 saat süreyle;

Karşıyaka İlçesinin; Şemikler, Mavişehir, Yalı, Atakent, Fikri Altay, Demirköprü, Soğukkuyu, İmbatlı, Dedebaşı, Goncalar, Nergiz, Bahriye Üçok, Bostanlı, Aksoy, Donanmacı, Bahariye, Bahçelievler, Tuna, Alaybey, Tersane Mahallelerine su verilemeyecektir.
NOT: Bu bölgeye 22.08.2019 Perşembe günü 07:00 ile 15:00 saatleri arasında 8 saat süreyle su verilecektir.

3)
21.08.2019 Çarşamba günü 21:00 ile 23.08.2019 Cuma günü 01:00 saatleri arası 28 saat süreyle;

Karşıyaka İlçesinin; Örnekköy, Zübeyde Hanım, Latife Hanım, Mustafa Kemal, Cumhuriyet, İnönü Mahallelerine su verilemeyecektir.
NOT: Bu bölgeye 23.08.2019 Cuma günü 01:00 ile 09:00 saatleri arasında 8 saat süreyle su verilecektir.

4)
22.08.2019 Perşembe günü 15:00 ile 23.08.2019 Cuma günü 19:00 saatleri arası 28 saat süreyle;

Karşıyaka İlçesinin; Şemikler, Mavişehir, Yalı, Atakent, Fikri Altay, Demirköprü, İmbatlı, Dedebaşı, Goncalar, Nergiz, Bahriye Üçok, Bostanlı, Aksoy, Donanmacı, Bahariye, Bahçelievler, Tuna, Alaybey, Tersane Mahallelerine su verilemeyecektir.
NOT: Bu bölgeye 23.08.2019 Cuma günü 19:00 ile 24.08.2019 Cumartesi günü 03:00 saatleri arasında 8 saat süreyle su verilecektir.

5)
23.08.2019 Cuma günü 09:00 ile 24.08.2019 Cumartesi günü 13:00 saatleri arası 28 saat süreyle;

Karşıyaka İlçesinin; Örnekköy, Zübeyde Hanım, Latife Hanım, Mustafa Kemal, Cumhuriyet, İnönü Mahallelerine su verilemeyecektir.
NOT: Bu bölgeye 24.08.2019 Cumartesi günü 13:00 ile 21:00 saatleri arasında 8 saat süreyle su verilecektir.

6)
24.08.2019 Cumartesi günü 03:00 ile 25.08.2019 Pazar günü 07:00 saatleri arası 28 saat süreyle;

Karşıyaka İlçesinin; Şemikler, Mavişehir, Yalı, Atakent, Fikri Altay, Demirköprü, Soğukkuyu, İmbatlı, Dedebaşı, Goncalar, Nergiz, Bahriye Üçok, Bostanlı, Aksoy, Donanmacı, Bahariye, Bahçelievler, Tuna, Alaybey, Tersane Mahallelerine su verilemeyecektir.

7)
24.08.2019 Cumartesi günü 21:00 ile 25.08.2019 Pazar günü 07:00 saatleri arası 10 saat süreyle;

Karşıyaka İlçesinin; Örnekköy, Zübeyde Hanım, Latife Hanım, Mustafa Kemal, Cumhuriyet, İnönü Mahallelerine su verilemeyecektir.

BORNOVA İLÇESİ

1)
20.08.2019 Salı günü 09:00 ile 21.08.2019 Çarşamba günü 13:00 saatleri arası 28 saat süreyle;

Bornova İlçesinin; Tuna, Gaziosmanpaşa, Barbaros, Koşukavak, Zafer, Serintepe, Merkez, Meriç, Yeşilova, Karacaoğlan, Işıklar, Egemenlik, Yunus Emre, Ümit, Kemalpaşa, Birlik, Gürpınar, Mevlana, Yıldırım Beyazıt, Çınar, Rafetpaşa, Kazım Dirik Mahallelerine su verilemeyecektir.
NOT: Bu bölgeye 21.08.2019 Çarşamba günü 13:00 ile 21:00 saatleri arasında 8 saat süreyle su verilecektir.

2)
21.08.2019 Çarşamba günü 21:00 ile 23.08.2019 Cuma günü 01:00 saatleri arası 28 saat süreyle;

Bornova İlçesinin; Tuna, Gaziosmanpaşa, Barbaros, Koşukavak, Zafer, Serintepe, Merkez, Meriç, Yeşilova, Karacaoğlan, Işıklar, Egemenlik, Yunus Emre, Ümit, Kemalpaşa, Birlik, Gürpınar, Mevlana, Yıldırım Beyazıt, Çınar, Rafetpaşa, Kazım Dirik Mahallelerine su verilemeyecektir.
NOT: Bu bölgeye 23.08.2019 Cuma günü 01:00 ile 09:00 saatleri arasında 8 saat süreyle su verilecektir.

3)
23.08.2019 Cuma günü 09:00 ile 24.08.2019 Cumartesi günü 13:00 saatleri arası 28 saat süreyle;

Bornova İlçesinin; Tuna, Gaziosmanpaşa, Barbaros, Koşukavak, Zafer, Serintepe, Merkez, Meriç, Yeşilova, Karacaoğlan, Işıklar, Egemenlik, Yunus Emre, Ümit, Kemalpaşa, Birlik, Gürpınar, Mevlana, Yıldırım Beyazıt, Çınar, Rafetpaşa, Kazım Dirik Mahallelerine su verilemeyecektir.
NOT: Bu bölgeye 24.08.2019 Cumartesi günü 13:00 ile 21:00 arasında 8 saat süreyle su verilecektir.

4)
24.08.2019 Cumartesi günü 21:00 ile 25.08.2019 Pazar günü 07:00 saatleri arası 10 saat süreyle;

Bornova İlçesinin; Tuna, Gaziosmanpaşa, Barbaros, Koşukavak, Zafer, Serintepe, Merkez, Meriç, Yeşilova, Karacaoğlan, Işıklar, Egemenlik, Yunus Emre, Ümit, Kemalpaşa, Birlik, Gürpınar, Mevlana, Yıldırım Beyazıt, Çınar, Rafetpaşa, Kazım Dirik Mahallelerine su verilemeyecektir.

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