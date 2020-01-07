İzmir'de sokak ortasında silahla yaralama

Arkadaş oldukları öğrenilen Mehmet Sayli (26) ve S.Ü. (28), Şair Eşref Bulvarı'ndaki tramvay durağı karşısında tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası S.Ü, yanında bulunan tabancayla Sayli'ye ateş etti.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Sayli, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan Sayli'nin ameliyata alınacağı öğrenildi.

Olay yerinden kaçan S.Ü, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.