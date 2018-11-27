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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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27.11.2018 - 08:44, Son Güncelleme:

İzmir'de sokak ortasında dehşet! Çığlık çığlığa yardım istedi

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İzmir'de sokak ortasında dehşet! Çığlık çığlığa yardım istedi

İzmirli Güzellik Uzmanı Y.S, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nden bir gün önce akrabası tarafından sokak ortasında öldüresiye dövüldü

İzmirli kadınların, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" için yapılacak etkinliklere hazırlık yaptığı dakikalarda, Karşıyaka Dedebaşı'nda 32 yaşındaki Güzellik ve Estetik Uzmanı Y.S sokak ortasında öldüresiye dövüldü. Saldırganın, genç kadının ailesinin bir arsa yüzünden tartıştığı akraba torunu olduğu öğrenildi.

ESNAF KURTARDI

Caddede bulunan vatandaşlar ve esnaf tarafından kurtarılan talihsiz kadın, hastanede tedavi altına alındı. Tedavisi biter bitmez soluğu karakolda alan talihsiz kadın, akrabası Ç.A'den şikayetçi oldu. Serbest bırakılan Ç.A'ye 6 ay genç kadına yaklaşma cezasının verildiği öğrenildi. Olay, önceki gün 16.35 sıralarında Karşıyaka Örnekköy'de Ali Alp Böke Caddesi Havva Özişbakan Lisesi önünde yaşandı.

SOKAĞA SÜRÜKLEMİŞ

Y.S, bir gün önce babası ile arsa yüzünden tartışan akrabasının oğlunun yanından geçerken, iddiaya göre 'Allah'ınızdan bulun" dedi. Küfür edildiğini düşünen Ç.A. çılgına dönüp, genç kadına ağıza alınmayacak sözlerle hakaret ettikten sonra okulun yan sokağına sürükleyerek götürüp tokat attı. Saldırgan, yere düşen kadını tekme ve yumruk darbeleriyle dövmeye devam etti. Çığlık çığlığa yardım isteyen genç kadını bölge esnafı kurtarırken, saldırgan Ç.A. polis tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

"TEHDİTLER SAVURMAYA DEVAM ETTİLER"

Yeni Asır'dan Fatih Dönmez'in haberine göre; 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nden bir gün önce böyle bir olayla karşı karşıya kaldığı için büyük üzüntü duyduğunu belirten Y.S. "Bu kişi ve kendi gibilerin eli sadece kendilerinden güçsüz olan kadınlara kalkar. Ben sonuna kadar şikayetçiyim, sokak ortasında bir kadını döven, hakaret eden bir kişi en ağır cezayı almalı. Ailem de çok üzüldü, bu işin peşini bırakmayacağız" ifadelerini kullandı. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ederken, dayaktan sonra bile saldırganın ailesinin kendilerini tehdit ettiğini ileri süren Y.S. "Adalete güveniyorum" dedi.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (26.11.2018) 2
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