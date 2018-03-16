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    İzmir’de sokak ortasında ceset bulundu, polis başında dua etti

    İZMİR (İHA)
    16.03.2018 - 09:47 | Son Güncelleme:

    İzmir'in Konak ilçesinde, sokak ortasında yaşlı bir adamın cansız bedeni bulundu. Bir polis memurunun ölen adamın başında dua etmesi dikkat çekti.

    Edinilen bilgiye göre, bugün saat 04.30 sıralarında bir vatandaş, Ferahlı Mahallesi 3498 Sokak'ta hareketsiz şekilde yatan bir adamın olduğu yönünde ihbarda bulundu. İhbar üzerine söz konusu adrese polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, başında darbe izleri olduğu iddia edilen şahsın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ayrıca, polis ekiplerinin yaptığı incelemede ise şahsın üzerinden herhangi bir kimlik çıkmadığı öğrenildi. Yaşlı adamın şüpheli ölümü nedeni ile Cumhuriyet Savcısı olayla ilgili soruşturma başlattı. Kimliği belirlenemeyen yaşlı adamın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan, olay yerine ilk intikal eden bir polis memurunun ölen şahsın başında dua etmesi dikkat çekti.

    Etiketler: izmir , ceset , polis dua etti , dua , gündem
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