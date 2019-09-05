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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA- İHA
05.09.2019 - 12:49, Son Güncelleme:

İzmir'de şok baskın! Ölüme bile götürebiliyor

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İzmir'de, okulların açılmasına sayılı günler kala çocukların sağlığı için harekete geçen Buca Belediyesi, son dönemde popüler olan ancak uygunsuz üretildiğinde sağlığı tehdit eden 'slime' adlı renkli yapışkan oyun hamuru için denetim yaptı. Merdiven altı üretim yapılan firmaya baskın düzenlendi. Ruhsatsız ve kalite belgesi olmadan üretim yapıldığı için cezai işlem başlatıldı.

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  • Bucada oyun hamuru baskını
  • Bucada oyun hamuru baskını
  • Bucada oyun hamuru baskını
  • Bucada oyun hamuru baskını
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde çocukların sağlıklı çevrede yaşayabilmeleri için denetimlerini artırdı. Özellikle okul giriş çıkışlarında, mağaza ve kırtasiyelerde kolayca ulaşılabilen 'slime' üreticisi firma da mercek altına alındı. Zabıta ekipleri, genellikle tutkal, boraks ve çeşitli kimyasallarla üretilen ve uygunsuz üretilmesi halinde çocukların sağlığını olumsuz etkileyen 'slime' imalatı yapılan, Buca Şirinyer'deki merdiven altı firmaya, Ticaret Bakanlığı'na bağlı İzmir Ticaret İl Müdürlüğü yetkilileri eşliğinde baskın düzenledi. Dükkandaki paketleme işleminin yanı sıra bir apartmanın otopark olarak kullanılan bölümünde üretim yapıldığını tespit eden ekipler, firma hakkında, ruhsatsız ve kalite belgesi olmadan üretim yaptığı için cezai işlem başlattı.

İNCELEME BİTENE KADAR SATIŞ DURDURULDU

Çeşitli renk ve özellikte piyasaya sürülmek üzere hazır tutulan ürünler ise İzmir Ticaret İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından incelenmeye alındı. Laboratuvarda incelenmek üzere ayrı ayrı tüm ürünlerden numune alan yetkililer, boraks miktarı başta olmak üzere kimyasal özelliklerini analiz ederek çocukların sağlığı için zararlı olup olmadığını tespit edecek. İşletmedeki tüm ürünlerin sayısını alan yetkililer, inceleme bitene kadar satış işlemlerini de durdurdu.

TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDA PİYASAYA SÜRÜLMÜŞ

Öte yandan firmanın uzun süredir, herhangi bir kalite ve izin belgesi almadan ürettiği ürünleri piyasaya sürdüğü tespit edildi. Analiz sonucunda ürünün sağlıksız olduğu tespiti yapılması halinde, İzmir'in yanı sıra Ankara'dan Mersin'e, Adana'dan Antalya'ya, İstanbul'dan Van'a kadar Türkiye'nin dört bir yanına gönderilen ürünlerin iade edilmesi istenecek.

Son dönemlerde televizyon reklamları ve oyuncak mağazalarında tanıtımının artması nedeniyle çocukların ilgi odağı olduğu belilen ürün, içerisinde boraks maddesi başta olmak üzere çok fazla kimyasal madde barındırıyor. Özellikle temizlik sektöründe kullanılan boraks, fazla solunduğunda akciğerler için bir tehlike oluşturuyor.

ÖLÜME BİLE GÖTÜREBİLİR

Slime hamurunda boraks kullanımı sonucu deride dökülme, kaşıntı, egzamaya neden olabiliyor, karaciğerde ve merkezi sinir sisteminde ciddi olabilecek hasarlar meydana getirebiliyor. Slime kullanımı ile ilgili yapılan araştırma sonuçlarında, slime hamurunun içerisinde yer alan boraksın çocuklar tarafından ağız yolu ile solunması ve alınmasının, son derece tehlikeli bir durum olduğu, ölüme bile neden olabileceği belirtiliyor. 



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