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    Haberler >Gündem>İzmir'de silahlı kavga: 1'i polis 4 yaralı

    İzmir'de silahlı kavga: 1'i polis 4 yaralı

    AA
    10.07.2018 - 00:47 | Son Güncelleme:

    İzmir'in Urla ilçesinde hastaneye gelen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada biri polis 4 kişi, tarafların yakınlarının ikamet ettiği mahallede yaşanan olayda ise bir kişi yaralandı.

    Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunan iki grup arasında Urla Devlet Hastanesi'nde tartışma çıktı.

    Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine olaya müdahale eden polis memuru Hasan Ak ile 3 kişi yaralandı.

    Öte yandan, iki grubun yakınlarının yaşadığı Sıra Mahallesi'nde çıkan çatışmada ise bir kişinin yaralandığı ve taraflardan birisine ait araca zarar verildiği öğrenildi.

    Aynı hastanede tedavi altına alınan polis memuru Hasan Ak ile diğer yaralılar Mehmet T, Yaşar K, Hasan A, ve Haşim Ç'nin hayati tehlikesi bulunmadığı belirtildi.

    Etiketler: izmir , saldırı
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