İzmir'de şaşırtan evlenme teklifi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİzmir'de şaşırtan evlenme teklifi
GeriGündem İzmir'de şaşırtan evlenme teklifi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA)
22.04.2019 - 09:56, Son Güncelleme:

İzmir'de şaşırtan evlenme teklifi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İzmir'de şaşırtan evlenme teklifi

İZMİR'de gerçekleştirilen 2'nci Midye ve Balık Festivali'nde Kadir Çamur, kız arkadaşı Tuğba Çuluk'a midye kabuğu içine koyduğu tektaş yüzükle evlenme teklifi etti. Edebiyat öğretmeni olan Çuluk, "Evet" diyerek, teklifi kabul etti.

Balçova ilçesi İnciraltı Mahallesi'nde geçen hafta düzenlenen 2'nci Midye ve Balık Festivali, sürpriz bir evlilik teklifine sahne oldu. Kadir Çamur, birlikte festival alanına gittiği kız arkadaşı edebiyat öğretmeni Tuğba Çuluk'un adını, sahneden "Kimliği bulundu" denilerek, anons ettirdi. Çuluk, sahneye çıktı. Genç kız, modaretörle sohbet ederken Kadir Çamur da yanına gitti. Bu sırada Çamur'un arkadaşları, daha önceden hazırladıkları evlilik teklifi yazılı afişi açtı. Aynı anda Kadir Çamur da Çuluk'un önünde diz çöküp, cebinden çıkardığı midye kabuğu içindeki yüzük ile evlenme teklifi etti. Tuğba Çuluk teklifi, "Evet" diyerek, kabul etti. Kalabalığın coşkuyla alkışladığı çift, dans ederek bu anı kutladı.

Hakkari’de vatani görevini yapan ve izinli olarak İzmir'e gelen Kadir Çamur, "Sosyal medya hesabından festivali düzenleyen kişilerle iletişime geçtim. Hemen yanıt verdiler. Çok kısa sürede programı ayarladık. Çok hoş bir sürpriz oldu" dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber

Bu acıya yürek dayanmaz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun paylaştı: Hesap soracağız

Hayrete düşüren olay! "35 yıldır bu işi yapıyorum, ilk kez karşılaştım"

Kahramanlara veda... Böyle uğurlandılar...