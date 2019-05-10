İzmir'de sahur saat kaçta yapılacak ? İzmir ve diğer iller için sahur saatleri
Ramazan ayının beşinci gününü geride bırakmamızın ardından İzmir'de yaşayan vatandaşlar da sahur ve imsakiye bilgilerini internetten sıklıkla araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, internet sitesi üzerinde il il sahur ve iftar saatlerini yayımlamıştı. Peki, İzmir'de sahur saat kaçta yapılacak? İşte, il il sahur saatleri ve imsakiye bilgileri.
2019 Ramazan İmsakiyesi ve sahur saatleri ile ilgili bilgiler, İzmir'de ikamet eden vatandaşların gündeminde yer alıyor. Oruç ibadetini yerine getirip, sahura kalkacak olan vatandaşlar, İzmir sahur saatlerini Diyanet'in bilgileri doğrultusunda araştırıyor. İşte, İzmir'de sahur saatleri ile ilgili bilgiler ve il il imsakiye vakitleri.
İZMİR HAFTALIK İFTAR VE SAHUR SAATİ
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|5
|10 Mayıs
|04:22
|20:17
|21:47
|6
|11 Mayıs
|04:20
|20:18
|21:49
|7
|12 Mayıs
|04:19
|20:19
|21:50
|8
|13 Mayıs
|04:17
|20:20
|21:51
|9
|14 Mayıs
|04:16
|20:21
|21:53
|10
|15 Mayıs
|04:15
|20:22
|21:54
|11
|16 Mayıs
|04:13
|20:23
|21:55
|12
|17 Mayıs
|04:12
|20:24
|21:57
Diğer illerde ikamet eden vatandaşlarımız da aşağıdaki görsele tıklayıp bulundukları şehri seçtikten sonra sahur saatlerini öğrenebilir.
ORUCUN FAYDALARI NELERDİR?
Prof. Dr. Osman Müftüoğlu orucun faydalarını şu şekilde açıklıyor;
Anlaşılan o ki “imalat şartnamemiz”, başka bir deyişle “fabrika çıkış ayarlarımız” bize mümkünse günde 2 öğün ile yetinmemizi tavsiye ediyor. Sağlık faydaları gözetilerek uygulanan kısa aralıklı açlık kürlerinin hücresel sağlığı neden ve nasıl iyileştirdiğini kanıtlayan araştırmalarıyla Nobel Ödülü kazanan Japon bilimadamı Yoshinori Ohsumi’nin bulgularından daha önce de bahsetmiştim. Ünlü araştırmacı o çalışmaları ile bize gösterdi ki bedenlerimiz aç kaldığı sürede kendini daha fazla tamir etme, eksiğini, gediğini giderme, yırtığını söküğünü onarma imkânı buluyor. Açlık süremiz uzadıkça üretim atıklarından ve toksinlerden kurtulma faaliyetlerimiz hızlanıyor. Zira hücrelerimiz bu dönemde otofaji süreçlerini devreye sokarak toksik birikimlerini ve kendi üretim artıklarını tüketiyor, onlarla besleniyor. Kısacası bizi 1 ay süre ile “sahur-iftar” ritmi ile iki öğün beslenmeye yöneltip 13-16 saat civarında gıda tüketimine ‘dur’ diyen bu güzel ayın güzel emri “oruç”u tutmak sadece ruhsal değil, bedensel sağlık açısından da faydalı.
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