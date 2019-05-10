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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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10.05.2019 - 23:37, Son Güncelleme:

İzmir'de sahur saat kaçta yapılacak ? İzmir ve diğer iller için sahur saatleri

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İzmir'de sahur saat kaçta yapılacak ? İzmir ve diğer iller için sahur saatleri

Ramazan ayının beşinci gününü geride bırakmamızın ardından İzmir'de yaşayan vatandaşlar da sahur ve imsakiye bilgilerini internetten sıklıkla araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, internet sitesi üzerinde il il sahur ve iftar saatlerini yayımlamıştı. Peki, İzmir'de sahur saat kaçta yapılacak? İşte, il il sahur saatleri ve imsakiye bilgileri.

2019 Ramazan İmsakiyesi ve sahur saatleri ile ilgili bilgiler, İzmir'de ikamet eden vatandaşların gündeminde yer alıyor. Oruç ibadetini yerine getirip, sahura kalkacak olan vatandaşlar, İzmir sahur saatlerini Diyanet'in bilgileri doğrultusunda araştırıyor. İşte, İzmir'de sahur saatleri ile ilgili bilgiler ve il il imsakiye vakitleri.

 İZMİR HAFTALIK İFTAR VE SAHUR SAATİ

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
510 Mayıs04:2220:1721:47
611 Mayıs04:2020:1821:49
712 Mayıs04:1920:1921:50
813 Mayıs04:1720:2021:51
914 Mayıs04:1620:2121:53
1015 Mayıs04:1520:2221:54
1116 Mayıs04:1320:2321:55
1217 Mayıs04:1220:2421:57

Diğer illerde ikamet eden vatandaşlarımız da aşağıdaki görsele tıklayıp bulundukları şehri seçtikten sonra sahur saatlerini öğrenebilir.

İzmirde sahur saat kaçta yapılacak İzmir ve diğer iller için sahur saatleri

ORUCUN FAYDALARI NELERDİR?

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu orucun faydalarını şu şekilde açıklıyor;

Anlaşılan o ki “imalat şartnamemiz”, başka bir deyişle “fabrika çıkış ayarlarımız” bize mümkünse günde 2 öğün ile yetinmemizi tavsiye ediyor. Sağlık faydaları gözetilerek uygulanan kısa aralıklı açlık kürlerinin hücresel sağlığı neden ve nasıl iyileştirdiğini kanıtlayan araştırmalarıyla Nobel Ödülü kazanan Japon bilimadamı Yoshinori Ohsumi’nin bulgularından daha önce de bahsetmiştim. Ünlü araştırmacı o çalışmaları ile bize gösterdi ki bedenlerimiz aç kaldığı sürede kendini daha fazla tamir etme, eksiğini, gediğini giderme, yırtığını söküğünü onarma imkânı buluyor. Açlık süremiz uzadıkça üretim atıklarından ve toksinlerden kurtulma faaliyetlerimiz hızlanıyor. Zira hücrelerimiz bu dönemde otofaji süreçlerini devreye sokarak toksik birikimlerini ve kendi üretim artıklarını tüketiyor, onlarla besleniyor. Kısacası bizi 1 ay süre ile “sahur-iftar” ritmi ile iki öğün beslenmeye yöneltip 13-16 saat civarında gıda tüketimine ‘dur’ diyen bu güzel ayın güzel emri “oruç”u tutmak sadece ruhsal değil, bedensel sağlık açısından da faydalı.

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