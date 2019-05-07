İzmir'de sahur saat kaçta? İl il sahur saatleri ve imsakiye bilgileri
Ramazan ayının ikinci gününü geride bırakmamızın ardından İzmir'de yaşayan vatandaşlar da sahur ve imsakiye bilgilerini internetten sıklıkla araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, internet sitesi üzerinde il il sahur ve iftar saatlerini yayımlamıştı. Peki, İzmir'de sahur saat kaçta? İşte, il il sahur saatleri ve imsakiye bilgileri.
2019 Ramazan İmsakiyesi ve sahur saatleri ile ilgili bilgiler, İzmir'de ikamet eden vatandaşların gündeminde yer alıyor. Oruç ibadetini yerine getirip, sahura kalkacak olan vatandaşlar, İzmir sahur saatlerini Diyanet'in bilgileri doğrultusunda araştırıyor. İşte, İzmir'de sahur saatleri ile ilgili bilgiler ve il il imsakiye vakitleri.
|Miladi Tarih
|İmsak(Sahur)
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam(İftar)
|Yatsı
|07 Mayıs 2019 Salı
|04:26
|06:01
|13:13
|17:02
|20:15
|21:43
|08 Mayıs 2019 Çarşamba
|04:25
|06:00
|13:13
|17:02
|20:16
|21:45
|09 Mayıs 2019 Perşembe
|04:23
|05:59
|13:13
|17:03
|20:17
|21:46
|10 Mayıs 2019 Cuma
|04:22
|05:58
|13:13
|17:03
|20:17
|21:47
|11 Mayıs 2019 Cumartesi
|04:20
|05:57
|13:13
|17:03
|20:18
|21:49
|12 Mayıs 2019 Pazar
|04:19
|05:56
|13:13
|17:03
|20:19
|21:50
|13 Mayıs 2019 Pazartesi
|04:17
|05:55
|13:13
|17:03
|20:20
|21:51
İzmir ve diğer illerin sahur- iftar saatlerine ulaşmak için resmi tıklayın.
SAHUR YEMEĞİNİN DİNDEKİ ÖNEMİ
Sahur yemeği, oruç tutacak kişilerin imsak vaktinden önce gece yedikleri yemektir. Hz. Peygamber (s.a.s.) sahura kalkmış ve bunu ümmetine de tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 19, 20).
Resûl-i Ekrem (s.a.s.), sahur yemeğinde “bereket” (Buhârî, Savm, 20) olduğunu ifade etmiş ve sahur yemeğinin, müslümanların orucu ile ehl-i kitabın orucu arasındaki en önemli farklardan biri olduğunu belirtmiştir (Müslim, Sıyâm, 46). Onun sahurla ilgili söz ve uygulamalarından hareketle fakihler, sahura kalkmanın ve sahuru geciktirmenin sünnet olduğunu söylemişlerdir (Kâsânî, Bedâî’, II, 105).
Âlimler, sahurun oruca dayanma gücü verdiğini, maddi-manevi bereketlere vesile olacağını bildirmişlerdir. Çünkü kişi sahura kalkmakla seher vaktini uyanık geçirmiş ve bu vakitte hem dua hem de istiğfar etmek suretiyle cennet ehlinin özelliklerine sahip olmuştur (Zâriyât, 51/18). Bu şekilde manevi lezzetlerle başlanan oruç daha canlı, daha şevkli tutulur. Bu tür maddi-manevi bereketleri olan sahur, ihmal edilmemelidir.
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